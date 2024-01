Dodaję 5 kropel do octu i zmywam grzyba ze ścian. Ten płyn na odgrzybianie usuwa ciemne wykwity w mgnieniu oka. Sposób na pleśń na ścianie

Dodaję 5 kropel do octu i zmywam grzyba ze ścian. Znika w mgnieniu oka i już nie wraca

Zima to czas, który sprzyja rozwojowi pleśni i grzyba na ścianach w domu. Niestety najczęściej jest to efekt nieprawidłowej wentylacji pomieszczeń i zbyt wysokiej wilgotności powierza. Ciemny nalot wygląda nie tylko nieładnie, ale też brzydko pachnie i może powodować wiele dolegliwości zdrowotnych. Dlatego, jeśli zauważysz, że na ścianach pojawił się grzyb, to natychmiast reaguj. Oczywiście możesz wezwać specjalistę, który usunie grzyba ze ścian i je osuszy. Jednak wcześniej warto wypróbować domowy sposób na pleśń na ścianie, który na Instagramie poleca ekspertka od porządku, Urszula Hryniewicka. Jak przygotować płyn do usuwania pleśni? Do 1 szklanki octu dodaj 20 kropli olejku goździkowego i 20 kropli olejku z drzewa herbacianego. "Spryskaj ścianę i zostaw na 15-20 minut. Następnie zmyj pleśń ze ściany za pomocą gąbki, a trudno dostępne miejsca wyszoruj używając szczoteczki. Na koniec osusz" - pisze @lux.ula.. To najlepszy sposób na usunięcie grzyba ze ściany.

Jak usunąć pleśń ze ściany?

Ekspertka od porządku poleca jeszcze jeden sposób na usunięcie pleśni ze ścian w domu. Można wymieszać pół szklanki wody utlenionej z 20 kroplami olejku herbacianego i zaaplikować na miejsca z wykwitem pleśni na ścianie. Po 20 minutach wyszorować gąbką lub szczotką i osuszyć. Grzyb ze ściany znika i nie pojawia się ponownie.