Jak się pozbyć pleśni ze ściany? Wystrzałowy patent na odgrzybianie. Mieszanka za kilka złotych zaskoczy Cię swoją skutecznością

Rośliny doniczkowe do ciemnych pomieszczeń. Ulubiony Ogrodnik zdradza top 5 kwiatów do cienia, dzięki którym zmienisz dom w dżunglę

The Last of Us. Kiedy nowe odcinki? Gdzie oglądać serial na podstawie hitowej gry?

Sprytna sztuczka, jak się pozbyć pleśni ze ściany. Masz wilgoć w mieszaniu - to musisz wiedzieć

Wilgoć to idealnie środowisko do rozwoju wszelkiego rodzaju bakterii, grzybów oraz pleśni. To bardzo niebezpieczne zjawisko, które ma wpływ na nasze zdrowie. Jeżeli tylko zobaczysz pleśń na ścianie to nie lekceważ jej i zacznij działać. W przypadku, gdy pleśń objęła większą części ściany najlepiej wezwać fachowca, jeśli jednak jest jej niewiele możesz spróbować pozbyć się jej domowymi sposobami. Pamiętaj, by zredukować ryzyko powstawania pleśni często wietrz mieszkanie, a w trudnych sytuacjach stosuj osuszacze pomieszczeń.

Zobacz także: Galaktyczny sposób na czyszczenie kaloryfera. W ten sposób zaoszczędzisz na rachunkach, a sąsiedzi będą Cię pytać o ten trik

Jak się pozbyć pleśni ze ściany? Ocet dobry na wszystko

Ocet to prawdziwy mocarz w domowych porządkach. Pomoże także w przypadku pozbycia się pleśni. Przygotuj roztwór wody i octu w proporcjach 1:1. Tak przygotowaną mieszanką porządnie wytrzyj ścianę. Pozostaw na około 15 minut, a następnie przemyj ciepłą wodą. Ocet jest bardzo skuteczny w radzeniu sobie z pleśnią, jednak najczęściej zabieg ten należy powtórzyć kilka razy, aby całkowicie pozbyć się pleśni.

Jak się pozbyć pleśni ze ściany? Olejek herbaciany

Również olejek herbaciany może być skuteczny w walce z pleśnią. Kupisz go praktycznie w każdej aptece za kilka złotych. Przygotuj roztwór: 2 łyżeczki olejku wymieszaj z 2 szklankami wody. Spryskaj ciemny nalot na ścianach, po trzech dniach umyj je wodą z mydłem i dokładnie osusz.

Sonda Czy masz swoje podobne sposoby na domowe porządki? Tak Nie