Córka Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela lada dzień pogłębi więź z Bogiem, przystępując do sakramentu Eucharystii czyli pierwszej komunii świętej. W rodzinie aktorki i tancerza trwają więc wielkie przygotowania. W weekend Marcin Hakiel pojawił się z córką na próbie ceremonii w zabytkowym kościele na warszawskim Wilanowie.

Tak będzie wyglądać komunia córki Cichopek i Hakiela

Dzieci ćwiczyły na próbie wejście do kościoła i dowiedziały się, jak będzie przebiegała msza. Marcin Hakiel patrzył na swoją córkę z dumą - zwłaszcza, że okazało się, że Helena będzie szła w pierwszym rzędzie i wszyscy będą ją podziwiać.

Teraz do przygotowania pozostało jeszcze przyjęcie. Jak ujawnił ostatnio Marcin Hakiel, on i Kasia Cichopek szykują dla córki dwie niezależne imprezy. ZOBACZ: Cichopek i Hakiel unikają się jak ognia. Nie chcą się spotkać, więc wyprawią córce dwie komunie!

- Niedługo córka będzie miała komunię, to wiadomo, że będziemy w kościele razem, ale przyjęcia robimy już osobno – powiedział we „Wprost”.

Tancerz ujawnił, jak wyglądają relacje jego i Kasi Cichopek po rozwodzie.

- Gdzieś nawet czytałem taki artykuł, że podobno mamy super relacje, widujemy się z moją byłą partnerką i jej nowym partnerem – to jest wyssane z palca. No chyba, że ktoś miło, gładko i przyjemnie się rozstał, to może wtedy tak się da? Choć dla mnie to nie jest naturalne. Nie oszukujmy się, taki idealny sztuczny twór nie istnieje – wyjaśnił.

Rodzice muszą się jednak postarać, by to święto dziecka było najważniejsze.

Zobaczcie w naszej galerii, jak Marcin Hakiel wspiera córkę podczas próby komunii świętej: