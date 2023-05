Cichopek i Hakiel unikają się jak ognia. Nie chcą się spotkać, więc wyprawią córce dwie komunie!

Oniemieliśmy na widok maturalnego zdjęcia Dody! Co za przemiana! "Ciężko na to pracowałam"

Przez wiele lat Kasia Cichopek i Marcin Hakiel tworzyli jedną z najpiękniejszych par w polskim show-biznesie. Rok temu wstrząsnęli oświadczeniem, w którym przyznali, że nie są już razem. W sierpniu 2022 r. sąd orzekł ich rozwód. Wtedy też okazało się, że gwiazda "M jak miłość" układa sobie życie u boku kolegi z TVP, Macieja Kurzajewskiego (50 l.). I chociaż wydawało się, że czas leczy rany, w przypadku jej byłego męża, prawda jest nieco inna.

- Stwierdziłem, że trzeba to przeżyć. Jest takie powiedzenie, że czas leczy rany – nie do końca się z tym zgadzam. Wydaje mi się, że my sami je leczymy, że z biegiem czasu, jeżeli działamy i staramy się żyć według własnych zasad i w zgodzie ze sobą, jest coraz prościej - powiedział Marcin we "Wprost".

Marcin Hakiel przyznał, że rzadko widuje się z Kasią Cichopek

Dodał także, że rzadko widuje swoją byłą żonę, dając do zrozumienia, że ich rozstanie przebiegło w nieprzyjemnej atmosferze.

- Gdzieś nawet czytałem taki artykuł, że podobno mamy super relacje, widujemy się z moją byłą partnerką i jej nowym partnerem – to jest wyssane z palca. No chyba, że ktoś miło, gładko i przyjemnie się rozstał, to może wtedy tak się da? Choć dla mnie to nie jest naturalne. Nie oszukujmy się, taki idealny sztuczny twór nie istnieje – dodał.

Jest jednak coś, co łączy byłych małżonków, a mianowicie dobro ich dzieci.

- Mamy opiekę naprzemienną, ale są momenty, że dzieci potrzebują trochę więcej jednego czy drugiego rodzica i podchodzimy do tego dorośle, nie ma z tym problemu. Jeśli dziecko w tygodniu jednego rodzica chce wpaść do drugiego, bo czegoś potrzebuje, chce spędzić trochę czasu z nim, idziemy sobie wtedy na rękę - ujawnił Marcin.

Helenka będzie miała dwie komunie. Hakiel i Cichopek nie dogadali się

W kwestii Komunii Św. Helenki nie udało im się jednak porozumieć.

- Zdecydowaliśmy, że opieka naprzemienna będzie dla nas lepsza, bo my się już praktycznie nie widujemy. Wymiana następuje u nas w szkole; mamy tak, że tydzień każdego rodzica kończy się i zaczyna w szkole. Uważam, że to jest najzdrowsze, bo po co sobie dorzucać emocji? I tak czasem musimy się widywać na wywiadówkach, czy np. niedługo córka będzie miała komunię, to wiadomo, że będziemy w kościele razem, ale przyjęcia robimy już osobno – dodał.

Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel rozstali się!