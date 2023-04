Cichopek i Hakiel kłócą się przed szkołą dzieci. Oboje zaczęli płakać. Marcin komentuje [ZDJĘCIA PAPARAZZI]

Choć Kasia Cichopek i Marcin Hakiel rozwiedli się w zgodzie i po równo podzielili między sobą opiekę nad dziećmi, czasami nowa codzienność ich przerasta. Aktorka i tancerz kontaktują się ze sobą jedynie w sprawie dzieci. Byli małżonkowie spotkali się w środę w szkole swoich pociech, podczas zorganizowanego spotkania dla rodziców. Do placówki na warszawskich Kabatach przyjechali osobno. Spotkali się dopiero w środku, a po zebraniu wyszli razem. Niestety z nietęgimi minami. Nie chodziło jednak o oceny ich pociech.

Kasia Cichopek i Marcin Hakiel kłócą się przed szkołą

Byłe małżeństwo odeszło na bok, by porozmawiać na osobności. Wygląda na to, że mieli do omówienia ważną sprawę. Kasia Cichopek wyciągnęła telefon i zaczęła pokazywać w nim coś byłemu mężowi. Marcin Hakiel wyglądał na zdenerwowanego. Oboje zaczęli dyskutować. Emocji nie brakowało, bo w pewnym momencie oboje otarli łzy, które zaczęły napływać do ich oczu.

Skontaktowaliśmy się z Marcinem Hakielem, by zapytać, co się stało i o co pokłóciło się byłe małżeństwo. Tancerz jak zawsze był bardzo dyplomatyczny.

– Wychowanie dzieci na dwa domy wymaga zrozumienia i współpracy. Czasem trzeba pójść na kompromis dla dobra dzieci – powiedział nam Marcin Hakiel.

Miejmy nadzieję, że udało im się porozumieć.

