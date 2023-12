Koniec plotek! Marcin Hakiel potwierdza wiadomość w sprawie trzeciego dziecka

To będzie hit

Co zrobiłaby Agata Rubik, gdyby jej córki spotykały się z bogatym starszym mężczyzną? Jej odpowiedz zaskakuje

Ślub Roksany Węgiel i Kevina Mgleja. Zdumiewające nowe informacje! "To jest bez sensu"

Maciej Maleńczuk wściekły jak osa przed kamerami. Puściły wszystkie hamulce! "Niech wracają do STODOŁY!"

Marcin Hakiel i Dominika będą mieli dziecko?!

Jeszcze niedawno wydawało się, że Marcin Hakiel ma trudności z tym, żeby pozbierać się po burzliwym rozstaniu z Kasią Cichopek. Dziś to już prehistoria. Tancerz jest w szczęśliwym związku z Dominiką i coraz częściej na mieście plotkuje się o tym, że nie tylko wezmą ślub, lecz także będą mieli dziecko. Na razie nie było jeszcze zaręczyn, ale zakochani zrobili sobie wymowne tatuaże, które są dowodem ich miłości. Niedawno Dominika wprost przyznała, że bardzo chce mieć dzieci. Czy jej marzenia pokrywają się z marzeniami Marcina Hakiela? Po tych słowach chyba nie ma już wątpliwości! Jeden z internautów otwarcie zapytał tancerza, czy planują z Dominiką powiększenie rodziny. - More kids, more fun (więcej dzieci, więcej radości) - odpisał po angielsku Marcin Hakiel, tym samy potwierdzając wcześniejszą deklaracje.

Marcin Hakiel o trzecim dziecku: "Myślę, że jeszcze dam radę"

Tuż po rozstaniu z Kasią Cichopek Marcin Hakiel udzielił osobistego wywiadu portalowi Plejada. Został zapytany, gdzie widzi siebie za pięć lat. Tancerz niespodziewanie wyraźnie zasugerował, że chciałby mieć kolejne dziecko. - Jakiś wózek mógłby być. (...) Myślę, że jeszcze dam radę - wypalił Marcin Hakiel. - Lubię dzieci i nigdy tego nie ukrywałem - dodał tancerz, która ma już dwójkę dzieci z małżeństwa z Kasią Cichopek: Adama (14 l.) i Helenę (11 l.). Co ciekawe, Dominika ponoć ma z nimi bardzo dobre relacje. - Sama mam w sobie dużo z dziecka, więc jest sztama - zdradziła partnerka Marcina Hakiela podczas rozmowy z internautami.

W naszej galerii prezentujemy zdjęcia Marcina Hakiela i Dominiki