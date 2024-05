Kaczyński i Macierewicz z naganami! Ciężkie kary za szokujące zachowanie

Komisja Etyki Poselskiej na ostatnim posiedzeniu ukarała dwóch posłów: Kaczyńskiego i Macierewicza, obaj dostali nagany. Prezes Prawa i Sprawiedliwości został ukarany za swoje zachowanie w czasie jednej z miesięcznic smoleńskich i spięcie z aktywistami. Prezes Kaczyński został ukarany za nazwanie jednego z aktywistów "gówniarzem".

Wydarzyło się to w czasie lutowej miesięcznicy. Sytuacja wyglądała tak, że protestujący aktywiści wołali do Kaczyńskiego "będziesz siedział", a jeden z nich nawet jeszcze ostrzej. Na to Jarosław Kaczyński odparł: - Do kogo, ty gówniarzu, per ty mówisz, co? Zasrany gnoju! To już kolejna, bo czwarta nagana dla prezesa PiS w obecnej kadencji Sejmu, która jak wiemy, rozpoczęła się zaledwie kilka miesięcy temu.

Szefowa Komisja Etyki Poselskiej, posłanka Koalicji Obywatelskiej Izabela Mrzygłocka decyzję o naganie uzasadniła tym, że: - Bycie posłem zobowiązuje do pewnych zachowań. (...) bycie liderem partii zobowiązuje do zachowań wymagających jeszcze większej kultury - przyznała.

Natomiast Macierewicz dostał naganę za wydarzenia sprzed Sejmu, gdy to do gmachu chcieli wejść Mariusz Kamiński i Maciej Wójcik. Wywiązała się szarpanina polityków PiS chcących wprowadzić swoich kolegów do Sejmu ze strażnikami marszałkowskimi.

