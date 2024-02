zamieszki pod Sejmem

Antoni Macierewicz jak Rocky Balboa! Wyprowadził cios w twarz Mariusza Kamińskiego. Jest nagranie!

pmar 14:29

W środowe przedpołudnie doszło do dantejskich scen pod budynkiem Sejmu. Wszystko z powodu próby wejścia na posiedzenie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, których nie chciała wpuścić do środa Straż Marszałkowska. Politykom PiS pomagali ich partyjni koledzy, przez co doszło do przepychanek. W ich trakcie były szef służb dostał, jak zakładamy niechcący, w twarz od Antoniego Macierewicza. Nagranie robi furorę w sieci!