Justyna Steczkowska szokuje. "Chodziłam często głodna, bo nie stać mnie było na jedzenie"

Szczere wyznanie Justyny Steczkowskiej. Czasem brakowało jej pieniędzy

Justyna Steczkowska to bez wątpienia jedna z największych gwiazd polskiej muzyki. Na scenie polskiego show biznesu jest obecna od pierwszej połowy lat 90-tych. Jak się jednak okazuje, gwiazda zanim stała się rozpoznawalna, miewała trudniejsze okresy w swoim życiu. Na początku kariery brakowało jej pieniędzy. Sytuacja nie była kolorowo, a problemy finansowe odbiły się na zdrowiu wokalistki. - Chodziłam często głodna, bo nie stać mnie było na jedzenie. Schudłam prawie 10 kilo, bo nie miałam co jeść. Był taki czas – wyznała Justyna Steczkowska w rozmowie z Plotkiem. Gwiazda wyznała także, że być może kiedyś zamarzy jej się film o niej samej. - Teraz jak o tym mówisz, to rzeczywiście sobie myślę, że ten film mógłby być trochę zabawny, trochę smutny, trochę ciekawy. Cała ta młodość i dochodzenie do tego momentu, kiedy wygrałam Opole i później też ta walka w show-biznesie… Kawał historii. Mogłoby to być ciekawe – powiedziała dziennikarzowi, który sam zapytał ją o to, czy zgodziłaby się na powstanie takiego obrazu - przyznała w rozmowie z dziennikarzem Plotka.

