Program "Jaka to melodia?" jest jednym z najpopularniejszych w TVP od lat. Ludzie uwielbiają oglądać zmagania uczestników, którzy muszą rozpoznać dany utwór w możliwie najkrótszym czasie. Trzeba podać poprawny tytuł piosenki, czasem nawet po jednej nutce. Na wygraną składa się jednak wiele czynników, w tym duża wiedza muzyczna. Okazuje się jednak, że do "Jaka to melodia?" zgłaszają się również bardzo utalentowani ludzie nie tylko pod względem wiedzy. Takim przykładem jest pani Izabela, która pojawiła się w jednym z ostatnich odcinków. Podczas trwania programu "Jaka to melodia?" nagle zaczęła śpiewać! Wykonała utwór "Stop" Sama Browna, zachęcona przez prowadzącego, którym jest Rafał Brzozowski. Wszyscy byli w szoku! Poradziła sobie znakomicie, wbijając widzów w fotel swoim mocnym głosem. Brzozowski próbował do niej nawet dołączyć. Pani Izabela śmiało mogłaby stać się częścią zespołu muzycznego w programie.

Niebywałe sceny w "Jaka to melodia?"! Uczestniczka nagle zaczęła śpiewać, Brzozowski aż zdębiał

Rafał Brzozowski zareagował bardzo entuzjastycznie na występ pani Izabeli w programie "Jaka to melodia?". Stwierdził nawet, że scena stoi dla niej otworem. Publiczność także była zachwycona, co widać w mediach społecznościowych, a konkretnie w komentarzach pod nagraniem, które trafiło na Instagrama.

- Zróbcie hałas dla Izabel, co za wokal! Takich mamy utalentowanych uczestników #duma -napisano na oficjalnym Instagramie programu "Jaka to melodia?".

We wpisach ludzie piszą, że kobieta poradziła sobie wyśmienicie. - Piękny głos. (...) Wielki talent. (...) Brawa, gratulacje - czytamy w licznych komentarzach, pełnych komplementów i ciepłych słów. Jesteście ciekawi? Zobaczcie poniższe nagranie i przekonajcie się sami.

