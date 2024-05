Norbi o nowych prowadzących "Koło fortuny". "Trzymaj się stary!"

Zmiany w "Kole fortuny". Kto poprowadzi program?

"Koło fortuny" to jeden z najpopularniejszych teleturniejów TVP. Od dawna przyciąga przed ekrany spore grono wiernych fanów. Początkowo po powrocie programu na antenę telewizji publicznej, jego gospodarzem był Rafał Brzozowski. W 2019 roku rola ta trafiła do Norbiego, Norberta Dudziuka. Razem z nim zadebiutowała również Izabella Krzan.

Kilka dni temu informowaliśmy o zmianach w "Kole fortuny". Obawy widzów spełniły się po wielu miesiącach. Sam Norbi zapytamy, o to czy obawia się utraty pracy odpowiadał, że nie ma żadnych oczekiwań. Wiadomo już, że ani on, ani towarzysząca mu w studio Izabella Krzan, nie powrócą w nowych odcinkach.

Rolę prowadzącego przejmie aktor Błażej Stencel, który ma na swoim koncie występy m.in. w "Ojcu Mateuszu", "O mnie się nie martw" czy "W rytmie serca". Z kolei zamiast Krzan zobaczymy Agnieszkę Dziekan, która wcześniej pracowała m.in. jako pogodynka w "Pytaniu na śniadanie".

"Koło fortuny": Norbi o nowych prowadzących

O te zmiany Norbi został zapytany w rozmowie z Plotkiem. Przyznał przy tym, że nie zna osobiście swojego następcy. Ma również radę dla nowych prowadzących.

"Nowemu prowadzącemu powiem tak... Trzymaj się stary! Nie znam typa, ale życzę mu powodzenia i przynajmniej takiej oglądalności, jak nasza z Izą. Pomyślałem sobie w pierwszej chwili: 'Kurde, czy my byliśmy tacy ciency, że nas posunęli?'. A później mówię sam do siebie: 'Co ty gadasz, Norbas? Przecież to jest show-biznes. I tu nie ma na co się obrażać'. Trzeba trzymać ciśnienie i lecieć do przodu. Druga sprawa, że tu nie chodziło tylko o mnie, ale zwolnienia poleciały grupowo, by zaznaczyć jakąś zmianę i nowe otwarcie. Agnieszka na pewno sobie też poradzi, bo wydaje się być sympatyczną osobą. A w tym programie trzeba być właśnie sympatycznym" - stwierdził show-man.

Norbi dodał rownież, że w show-biznesie trzeba mieć dystans. Zamiast mieć żal o zakończenie kontraktu, woli pamiętać o dobrych rzeczach. "Oczywiście lubiłem bardzo tę pracę. Sentyment mam ogromny. Moim zdaniem z Izką stworzyliśmy super duet. Ja nagrałem ok. 1500 odcinków, a ona jeszcze więcej. Kochałem tych ludzi z produkcji i uczestników. (...) To był fantastyczny czas" - dodał.

Norbi stracił ogromne pieniądze. Po latach ujawnił bolesną prawdę Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Sonda Będziecie tęsknić za starą ekipą "Koła fortuny"? Tak Nie Trzeba dać szansę nowej ekipie

Iza Krzan zmienia mieszkanie. Czeka ją ciężki remont, wspomina o papierologii