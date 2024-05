Była wokalistka Blue Cafe wspomina dawne czasy z zespołem. Jej wypowiedzi szokują!

Szykuje się wielki powrót Tatiany Okupnik do Opola. Po 10 latach znów stanie na scenie Amfiteatru Tysiąclecia, tym razem w konkursie Premier z utworem „Wracam”. Artystka wielu ludziom wciąż kojarzy się z grupą Blue Cafe, z którą rozstała się w 2005 roku po siedmiu latach współpracy. Piosenkarka nie spaliła za sobą mostów. Odeszła w przyjaznej atmosferze. Później skupiła się na życiu osobistym. Jakiś czas temu znów zaczęła tworzyć. Mimo że zmieniła styl muzyczny i ma na koncie wiele własnych sukcesów wciąż jest tą „Tatianą z Blue Cafe”.

Okupnik ciągle śpiewa piosenki Blue Cafe!

Jak się okazuje nie obraża się, kiedy ktoś wspomina jej muzyczną przeszłość, a wręcz przeciwnie, nadal ma w swoim repertuarze niektóre piosenki z dawnych czasów. - Na pewno doceniam czas, że publiczność mnie pamięta z tego okresu, bo to był początek mojej artystycznej drogi. Nucę te piosenki, dlatego też publiczność lubi słyszeć te utwory w zupełnie nowych wersjach. Nie wracam do tego czasu, zastanawiając się, co było wtedy, bo to jest już przeszłość i tak jak śpiewam w utworze „Wracam” – „Co było, to było – teraz jest nie ważne…”. Skupiam się na tym momencie, w którym jestem, bo na przyszłość nie mam wpływu. Moją głowę teraz zajmuje komponowane i tworzenie nowego albumu. W związku z upływem czasu to jest naturalne, że moja muzyczna droga poszła w innym kierunku, ponieważ zmieniamy się. Ja też, patrząc na pesel, tykający zegar i doświadczenia, które po drodze nazbierałam uświadamiam sobie, że muzyczne tło też musi być inne do tej mojej historii – opowiada „Super Expressowi” Tatiana. Cóż, nie możemy doczekać się jej występu!

