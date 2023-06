Wpadka Joanny Koroniewskiej i Macieja Dowbora na stacji benzynowej

Ale wtopa! I to podwójna. Joanna Koroniewska śmieje się ze swojego męża, a wcześniej to Maciej Dowbor darł łacha z małżonki. Obydwoje popełnili ten sam błąd, który drogo ich kosztował. Najpewniej także pod względem finansowym. Na przyszłość pewnie zastanowią się kilka razy, zanim zatankują na stacji benzynowej. Na pocieszenie dodamy, że nie oni pierwsi i - niestety - nie ostatni zaliczyli taką wpadkę na stacji. O co chodzi? O koszmar każdego kierowcy, czyli pomylenie wlewów i zatankowanie "benzyniaka" dieslem lub "ropniaka" benzyną. Kiedyś ten błąd popełniła Joanna Koroniewska i w efekcie naraziła się na szyderę ze strony męża. Teraz role się odwróciły i to Maciej Dowbor musiał czekać na lawetę. Joanna Koroniewska takiej okazji nie mogła przepuścić.

Joanna Koroniewska szydzi z Macieja Dowbora. Oberwało się też innym mężczyznom

Gwiazda serialu "M jak miłość" postanowiła opisać wpadkę prezentera Polsatu w sieci. "Kiedy przypominasz sobie, jak kiedyś Twój mąż drwił z Ciebie, bo nalałaś benzynę do diesla. A teraz biedaczek sam czeka na lawetę, bo zatankował swój skuter złym paliwem i odjechał" - wbiła szpilę w męża Joanna Koroniewska. To jednak nie wszystko! Od aktorki oberwało się także innym mężczyznom. - Komu to się nie zdarzyło?! No i niby szkoda skutera, ale czy to nie jest piękne, jak faceci tak się wymądrzają i kpią z naszej nieudolności, po czym sami robią dokładnie te same błędy?! Maciej Dowbor, masz jakąś tragiczną serię - 2021 rąbnęli Ci furę, w 2022 sam utopiłeś auto, 2023 rok rozwalasz skuter, a to dopiero czerwiec… Coś Ci nie służą pojazdy zmechanizowane… może czas się przesiąść do komunikacji miejskiej albo przeprosić się z rowerem! - nie kryła satysfakcji Joanna Koroniewska.

