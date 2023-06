Maciej Dowbor nie mógł się powstrzymać przed skomentowaniem ostatniego meczu piłkarskiego Polska - Mołdawia, który odbywał się w ramach eliminacji do Euro 2024. I choć początkowo biało-czerwonym szło całkiem nieźle, to ostatecznie przegraliśmy 2:3 z rywalami. Zdaniem ekspertów, piłkarze poczuli się zbyt pewnie po pierwszych golach i to w drugiej połowie doprowadziło do porażki. Efekt? Polska spadła na 4. miejsce w swojej grupie. W internecie od razu pojawiła się fala krytyki, która wylała się na polskich sportowców. Do rugi dołączył Maciej Dowbor. Na Instagramie udostępnił zdjęcie z meczu i napisał: "Dlaczego musimy być świadkami takiej żenady?". Ale najgorsze nadeszło dopiero później. Wylał całą swoją frustrację, padły mocne słowa.

Wystarczyła jedna rzecz, by Maciej Dowbor eksplodował ze złości! Potężna ruga, wylał swoją frustrację

Maciej Dowbor zamieścił w mediach społecznościowych wpis, który aż ocieka złością. Napisał, że druga połowa była "chyba najbardziej zawstydzającym wydarzeniem sportowym z udziałem Polski".

- Pokazujące brak zaangażowania, brak determinacji, próżność, lekceważenie i brak pokory - napisał Maciej Dowbor. - Tu nie chodzi o porażkę... Ona jest wpisana w sport. Tu chodzi o styl i postawę. (...) Wielokrotnie wspierałem po porażkach, ale porażka porażce nierówna! To, co dziś się wydarzyło, jest katastrofą - odpisywał na komentarze.

Podzielacie zdanie Macieja Dowbora?

