Maciej Dowbor po 19 latach odchodzi z Polsatu! Sławni znajomi w szoku

Maciej Dowbor jeszcze do wczoraj był jedną z największych gwiazd Polsatu, do którego trafił w 2005 roku. Wcześniej pracował m.in. w TVN i w TVP, ale dopiero w "słonecznej" stacji rozwinął skrzydła. 45-latek prowadził najważniejsze programy oraz imprezy. Cieszył się sympatią widzów oraz przełożonych. Miał ugruntowaną pozycję i wydawało się, że jeszcze przez wiele lat będzie pojawiał się na antenie Polsatu.

Niespodziewanie, 12 czerwca Dowbor poinformował na Instagramie, że właśnie złożył wypowiedzenie. W oświadczeniu przyznał, że była to bardzo trudna decyzja, nad którą myślał od wielu miesięcy. "Postanowiłem zakończyć mój 'związek' z Telewizją Polsat. Dziś poinformowałem o tym moich przełożonych. Od razu ucinam spekulacje. Nic złego się nie stało, nie mam i nie miałem żadnych pretensji, żali ani otwartych konfliktów. Po prostu coś się we mnie wypaliło. Trzeba wiedzieć kiedy ze sceny zejść. A ja uznałem, że to jest ten moment, kiedy mogę odejść na własnych zasadach, zostawiając po sobie, mam nadzieję, fajne projekty i dobre wspomnienia…" - napisał.

Gwiazdy komentują odejście Macieja Dowbora z Polsatu

Na oficjalnym Instagramie Telewizji Polsat zamieszczono krótkie podziękowania za wspólną pracę. "Maćku DZIĘKUJEMY za te wspólne 20 lat. Trzymamy kciuki i życzymy powodzenia" - napisano pod zdjęciem Dowbora. Jego fani w komentarzach wyrażają swój żal, równocześnie życząc swojemu ulubionemu prezenterowi wszystkiego dobrego. Do zaskakującej decyzji Macieja Dowbora odniosło się wiele osób z show-biznesu.

"Hej Maćku, z kim się będę teraz przekomarzał? Kto będzie chciał mnie wygryźć i zastąpić? (jak zawsze żartujemy). Kto będzie czekał gotowy w bufecie Tańca z Gwiazdami w garniturze, gdybym nagle nie dojechał… [...] Tyle wspólnych emocji, stresów i mega radości w setkach programów na żywo" - napisał Krzysztof Ibisz.

"Czytam… i czytam … i do końca miałam nadzieję, że napiszesz że to jednak żart… aż zdążyłam spr czy nie ma dziś prima aprilis" - skomentowała Marcelina Zawadzka. "O nie! I kto teraz będzie prowadził TTBZ?!?!? Dowborku kochany… tulę Cię najmocniej" - dodała Barbara Kurdej-Szatan. Z kolei Paulina Chylewska nie kryła swojego zaskoczenia: "To jedna z ostatnich wiadomości, której się spodziewałam… powodzenia".

Czym teraz będzie zajmował się Maciej Dowbor? W oświadczeniu wyznał, że teraz chce nacieszyć się zasłużonymi wakacjami u boku swojej rodziny. Pojawiają się już jednak pierwsze doniesienia, według których za niedługo będzie można go zobaczyć w TVP u boku matki, Katarzyny Dowbor.

