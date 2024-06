Maciej Dowbor odchodzi z Polsatu. Ludzie załamani. Błyskawiczna reakcja stacji!

Maciej Dowbor odchodzi z Polsatu. Wydał obszerne oświadczenie

Maciej Dowbor ogłosił taką wiadomość, że wszystkim opadły szczęki. 46-letni prezenter do telewizji Polsat trafił w 2005 roku. Wcześniej pracował m.in. w TVN i w TVP, gdzie zajmował się przede wszystkim sportem. Jego dziennikarska kariera nabrała tempa w Polsacie. Maciej Dowbor prowadził tam m.in. takie programy jak: "Got to Dance. Tylko taniec", "Się kręci", "Twoja twarz brzmi znajomo" czy "Przereklamowani". Przez 10 lat dziennikarz w Polsacie pracował razem ze swoją mamą - słynną Katarzyną Dowbor, zwolnioną ze stacji w 2023 roku. Dlaczego Maciej Dowbor zdecydował się odejść z Polsatu? Wyjaśnił to w obszernym oświadczeniu, które opublikował na Instagramie. - Żegnaj Polsat! Z tą decyzją biłem się od kilku. a nawet kilkunastu miesięcy. Była ona jedną z najtrudniejszych w moim zawodowym życiu! Postanowiłem zakończyć mój "związek" z Telewizją Polsat. Dziś poinformowałem o tym moich przełożonych. Od razu ucinam spekulacje. Nic złego się nie stało, nie mam i nie miałem żadnych pretensji, żali ani otwartych konfliktów. Po prostu coś się we mnie wypaliło. Trzeba wiedzieć kiedy ze sceny zejść. A ja uznałem, że to jest ten moment, kiedy mogę odejść na własnych zasadach, zostawiając po sobie, mam nadzieję, fajne projekty i dobre wspomnienia…- podkreślił prezenter.

Polsat reaguje na odejście Macieja Dowbora. Błyskawiczna odpowiedź na komunikat

Dalej Maciej Dowbor dodał, że praca w Polsacie "to był fantastyczny czas", który go ukształtował, i "w ogromnej mierze zawodowo stworzył". - Otrzymałem mnóstwo szans rozwoju, robiłem rzeczy, o których wcześniej bym nie marzył! Dziesiątki programów, setki odcinków, niezliczone koncerty i inne wydarzenia sceniczne - sam sobie tego zazdroszczę! Spotkałem masę wspaniałych ludzi, w tym także osoby, które dziś z pełną odpowiedzialnością mogę nazywać przyjaciółmi! Dziękuję Wam wszystkim za ten niesamowity czas! No i przede wszystkim dziękuje Wam Drodzy Widzowie, za to, że przez tyle lat byliście ze mną! Na razie robię sobie przerwę. A co będzie dalej?! Czas pokaże! Póki co chce celebrować wakacje z moją rodziną, po raz pierwszy od wielu lat nie na planie! - zaznaczył zadowolony Maciej Dowbor. Na jego komunikat błyskawicznie zareagowała telewizja Polsat. - Maćku, dziękujemy za te wspólne 20 lat. Trzymamy kciuki i życzymy powodzenia - czytamy we wpisie na oficjalnym profilu stacji na Instagramie.

Maciej Dowbor odchodzi z Polsatu. Ludzie załamani

Odejście Macieja Dowbora z Polsatu to dla jego fanów fatalna wiadomość. Pod wpisem dają temu wyraz. Ludzie są załamani. "Maciej Dowbor najlepszy", "Szkoda, bo fajnie prowadził TTBZ z drugim Maciejem. Życzę dalszych sukcesów", "Cholera szkoda, koleś byłeś super. Będziemy tęsknić za Tobą Maćku", "Szok! To już nie będzie ten sam program! Szkoda, bo Maciek był super prowadzącym! Życzę dalszych sukcesów!" - czytamy w komentarzach. Niektórzy spekulują, że Maciej Dowbor pójdzie w ślady mamy i ponownie trafi do TVP. Przypomnijmy, że Katarzyna Dowbor kilka miesięcy po zwolnieniu z Polsatu wróciła na Woronicza, gdzie prowadzi program "Pytanie na śniadanie".

