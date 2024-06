Arcypilna wiadomość! Maciej Dowbor odchodzi z Polsatu po 20 latach pracy. - Żegnaj Polsat! Z tą decyzją biłem się od kilku. a nawet kilkunastu miesięcy. Była ona jedną z najtrudniejszych w moim zawodowym życiu! Postanowiłem zakończyć mój "związek" z Telewizją Polsat. Dziś poinformowałem o tym moich przełożonych. Od razu ucinam spekulacje. Nic złego się nie stało, nie mam i nie miałem żadnych pretensji, żali ani otwartych konfliktów. Po prostu coś się we mnie wypaliło. Trzeba wiedzieć kiedy ze sceny zejść. A ja uznałem, że to jest ten moment, kiedy mogę odejść na własnych zasadach, zostawiając po sobie, mam nadzieję, fajne projekty i dobre wspomnienia… - napisał dziennikarz na Instagramie. W Polsacie spędziłem 20 lat bez kilku miesięcy. To był fantastyczny czas, który mnie ukształtował i w ogromnej mierze zawodowo stworzył. Otrzymałem mnóstwo szans rozwoju, robiłem rzeczy, o których wcześniej bym nie marzył! Dziesiątki programów, setki odcinków, niezliczone koncerty i inne wydarzenia sceniczne - sam sobie tego zazdroszczę! Spotkałem masę wspaniałych ludzi, w tym także osoby, które dziś z pełną odpowiedzialnością mogę nazywać przyjaciółmi! Dziękuję Wam wszystkim za ten niesamowity czas! No i przede wszystkim dziękuje Wam Drodzy Widzowie, za to, że przez tyle lat byliście ze mną! Na razie robię sobie przerwę. A co będzie dalej?! Czas pokaże! Póki co chce celebrować wakacje z moją rodziną, po raz pierwszy od wielu lat nie na planie! - dodał Maciej Dowbor.

Przypomnijmy, że w 2023 roku - pod 10 latach pracy - z telewizji Polsat zwolniona została mama Macieja - Katarzyna Dowbor, która prowadziła program "Nasz nowy dom". Obecnie legendarna dziennikarka znów pracuje w TVP, gdzie jest jedną z gospodyń programu "Pytanie na śniadanie". Czy Maciej Dowbor pójdzie w ślady mamy i też trafi na Woronicza? Czas pokaże.