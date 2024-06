Maciej Dowbor odchodzi z Polsatu. Wydał oświadczenie i wyjawił powody

Maciej Dowbor zszokował całą Polskę w środę, 12 czerwca, gdy ogłosił, że odchodzi z telewizji Polsat. Dziennikarz ze stacją związany był od 2005 roku. W obszernym komunikacie zamieszczonym na Instagramie wyjawił, jakie są powody jego radykalnej decyzji. - Nic złego się nie stało, nie mam i nie miałem żadnych pretensji, żali ani otwartych konfliktów. Po prostu coś się we mnie wypaliło. Trzeba wiedzieć kiedy ze sceny zejść. A ja uznałem, że to jest ten moment, kiedy mogę odejść na własnych zasadach, zostawiając po sobie, mam nadzieję, fajne projekty i dobre wspomnienia… - oświadczył Maciej Dowbor. Błyskawicznie zareagował Polsat, który na oficjalnym profilu w mediach społecznościowych podziękował popularnemu prezenterowi. Wiadomość o odejściu syna Katarzyny Dowbor zmartwiła jego licznych fanów. Być może jednak już wkrótce poprawią im się humory. Sensacyjne doniesienia przekazał bowiem portal Świat Gwiazd. Wiele wskazuje na to, że Maciej Dowbor dołączy do słynnej matki i zasili ekipę TVP!

Maciej Dowbor zasili TVP i dołączy do matki? Katarzyna Dowbor znów pracuje na Woronicza

W kuluarach ma się mówić o tym, że wieloletni gwiazdor Polsatu będzie współprowadzącym program "The Voice"! - Nową edycję The Voice według naszych ustaleń ma poprowadzić Paulina Chylewska. Za kulisami mówi się, że to Maciej do niej dołączy - zdradziła portalowi osoba z TVP. - Paulina mówiła, że poprowadzi tylko programy sportowe, ale jednym z warunków jej przejścia było też poprowadzenie innych formatów. Ma ogromne doświadczenie, mogłaby się więc sprawdzić w "The Voice of Poland”. Ale nie może przecież poprowadzić go sama. Kto zostanie współprowadzącym? Czy będzie to Maciej Dowbor? Stworzyliby idealny duet. A przecież o to chodzi produkcji - dodaje informator. Sprawa wkrótce się wyjaśni, bo niebawem ruszą zdjęcie do nowej edycji "The Voice". Ciekawe, czy wieloletni gwiazdor telewizji Polsat na korytarzach TVP będzie spotykał swoją mamę. Katarzyna Dowbor obecnie znów pracuje na Woronicza, gdzie jest jedną z prowadzących program "Pytanie na śniadanie".

W naszej galerii prezentujemy, jak przez lata zmieniał się Maciej Dowbor

Sonda Będzie brakować Macieja Dowbora w Polsacie? Tak Nie To bez znaczenia