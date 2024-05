Zygmunt Chajzer zdradził, jakie ma relacje z synem. Odniósł się do afery z fundacją Filipa

Agata Rubik zabrała swoją 11-letnią córkę do salonu kosmetycznego. W sieci zawrzało

Zygmunt Chajzer (70 l.) od lat wzbudza ogromną sympatię fanów. Prezenter w przeszłości prowadził wiele programów rozrywkowych oraz audycji radiowych, które stały się w Polsce kultowe. W jego ślady poszedł jedyny syn - Filip. Jednak w przeciwieństwie do znanego ojca, Filip Chajzer jest postacią zdecydowanie bardziej kontrowersyjną. W ostatnich latach szczególnie głośno było o jego burzliwym życiu uczuciowym.

Teraz 39-latek ma zdecydowanie poważniejsze powody do zmartwienia. 24 maja w godzinach popołudniowych portal Goniec.pl poinformował, że fundacja Filipa Chajzera "Taka akcja" nie przekazała matce umierającego Oskarka aż 350 tys. zł z przeprowadzonej przez siebie zbiórki. Początkowo zarówno dziennikarz, jak i jego przedstawiciele nie odnosili się do tych oskarżeń. W sobotę rano Filip na swoim Facebooku zmieścił obszerne oświadczenie, w którym przedstawił sprawę w zupełnie innym świetle. Zaznaczył przy tym, że współpracuje z policją oraz prokuraturą.

Portal goniec.pl podał, iż skontaktował się z rzecznikiem prokuratury, który wyjawił, że w związku z "Taką Akcją", jedyną osobą, która usłyszała zarzuty jest dyrektor fundacji - Krzysztof Ś. Mężczyzna miał przywłaszczyć sobie około 700 tysięcy złotych. Z kolei dziennikarze portalu pudelek.pl odezwali się do Chajzera i poprosili o zabranie głosu w sprawie. Słowa dziennikarza nie napawają optymizmem.

"Szczerze, to jestem przeorany. Przeorany tysiącami wiadomości, w których ludzie piszą o mnie per 'złodzieju' i 'morderco'. Że zaraz będę odpowiedzialny za śmierć dziecka, któremu, tak jak podejrzewałem - śmierć nie grozi, a dodatkowo mam zapłacić za bezsensowne leczenie pieniędzmi, z których moja fundacja została okradziona"- wyznał Filip Chajzer.

Zygmunt Chajzer o Filipie. Jego słowa zaskakują

Do ostatnich wydarzeń odniósł się teraz ojciec prezentera. W rozmowie z portalem ShowNews odpowiedział również na pytanie o relacje z synem. Przypominamy, że w sobotnim oświadczeniu Filip wyznał, że w kraju trzyma go już tylko... mama. "Co mnie tu trzyma? Mama. Matka mojego dziecka i tak ogranicza mój kontakt z synem. Relacja z ojcem też nie jest łatwa. Mam dosyć. Polskiej zimy też" - napisał. Jego słowa zaskoczyły wielu. Fani rodzinnego duetu byli przekonani, że doskonale się ze sobą dogadują.

W rozmowie z ShowNews Zygmunt Chajzer przyznał, że czasem się posprzeczają z synem, jak to w rodzinie. "Czasem się o coś posprzeczamy, mamy inne zdanie na jakiś temat, ale nic więcej. Jak to w rodzinie" - przyznał. Odniósł się również do ostatnich wydarzeń związanych z fundacją Filipa.

"Filip jest trochę emocjonalny, rozbiegany, a problemów mu nie brakuje. Działa za bardzo impulsywnie, żywiołowo. Robi kilka rzeczy na raz, a z tą fundacją dziwne rzeczy się działy. Nie dał rady tego dobrze kontrolować, a ta pani to wykorzystała" - stwierdził.

Został zapytany również o relacje Filipa Chajzera ze swoim synem. Legendarny prezenter nie chciał jeszcze zbytnio komentować słów Filipa. Pochwalił się za to sukcesem wnuka: "Aleks po ciężkich kwalifikacjach dostał się właśnie do szkółki piłkarskiej Legii Warszawa. Od września będzie grał".

