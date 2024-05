Fundacja Filipa Chajzera nie wypłaciła matce śmiertelnie chorego Oskarka setek tysięcy? Dziennikarz przedstawia inną wersję

Nie tylko Cichopek wraca do telewizji. Obok znane nazwiska. To będzie rewolucja?!

Jak ustalił goniec.pl fundacja Filipa Chajzera "Taka akcja" nie przekazała matce umierającego Oskarka aż 350 tys. zł z przeprowadzonej przez siebie zbiórki. Sam Chajzer miał rzekomo zapaść się pod ziemię, i nie odpowiadać na pytania dziennikarzy. Aż w końcu zabrał głos. Wieści są szokujące!

Wg "Gońca" ta historia wygląda tak. Fundacja Chajzera zebrała na leczenie Oskarka ponad 1,2 mln zł. Większość tej sumy uregulowała, ale nadal zalega z wypłatą ogromnej kwoty 350 tys. zł. Oskarek pilnie potrzebuje kontynuacji terapii w USA. Tymczasem strona internetowa Fundacji "Taka Akcja" przestała działać. Fundacja Chajzera przez długi czas wywiązywała się ze swoich zobowiązań i opłacała kolejne faktury. Ale w kwietniu 2024 r. to wszystko się skończyło. Oskarek i jego matka rzekomo czekają na pieniądze w szpitalu w USA i zrobiło się dramatycznie, bo dziecko już 3. dzień nie dostaje leków!

- Panie Filipie Chajzerze, bardzo proszę o opłacenie faktur za pierwszy etap leczenia Syna, ze środków, które pozostały na subkoncie Oskarka w Pana Fundacji TAKA AKCJA. Syn rozpoczął leczenie w Stanach Zjednoczonych i jeśli faktury nie zostaną pilnie opłacone, klinika przerwie procedury ratowania życia Oskarka, który choruje na zapalenie mózgu. Jeśli Oskar przerwie leczenie i wróci do Polski, czeka go śmierć - pisała matka 7-letniego Oskarka na FB.

Tymczasem JastrząbPost uzyskał wypowiedź reprezentanta Chajzera! Z tej strony ta historia wygląda zgoła inaczej.

- W ostatnich dniach media obiegła sensacyjna wiadomość o rzekomych oszustwach w działalności charytatywnej Filipa Chajzera. Jednakże, prawda jest zaskakująca. Popularny prezenter został niesłusznie pomówiony! Otóż, Fundacja Filipa Chajzera, znana ze swojej wielkiej hojności i bezinteresownej pomocy dla potrzebujących, nie dopuściła się żadnych nieprawidłowości. Wręcz przeciwnie, podjęła kroki mające na celu ochronę środków swoich darczyńców - odpowiedział przedstawiciel Filipa Chajzera. - Właśnie dzięki czujności fundacji i szybkiej reakcji kobieta, która wyłudzała pieniądze pod pozorem leczenia chorego dziecka, została zdemaskowana. Fundacja niezwłocznie poinformowała odpowiednie służby oraz prokuraturę o podejrzanej sytuacji, co zaowocowało wszczęciem postępowania w tej sprawie. Nie tylko Fundacja Filipa Chajzera podjęła działania w tej sprawie. Inne fundacje również wstrzymały wypłaty dla tej samej kobiety, która wykorzystywała hojność ludzi do celów osobistych. Okazało się, że za środki z charytatywnych zbiórek kupiła bilety w pierwszej klasie do USA, notabene do innego miasta niż to, w którym rzekomo miała przebywać.