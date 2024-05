Co za zmiana! Dom bohaterów "Chłopaków do wzięcia" zachwyca po remoncie!

Piasek na serio całował się z kobietą! Zero ściemy. To wielka polska gwiazda!

"Chłopaki do wzięcia": Komu udało się znaleźć miłość w programie?

"Chłopaki do wzięcia" to program, który od pierwszego odcinka wzbudza wiele emocji. Dzięki show Polsatu popularność zdobyli m.in. Bandziorek, któremu udało się znaleźć drugą połówkę, czy też Jarek Mergner - jego ślub był prawdopodobnie najbardziej wyczekiwanym wydarzeniem w historii show.

Henryk to jeden z uczestników programu "Chłopaki do wzięcia". Samotny rolnik przez dłuższy czas bezskutecznie szukał drugiej połówki, a widzowie show Polsatu zapamiętali go przede wszystkim za sprawą kontrowersyjnych wypowiedzi na temat kobiet.

W końcu na drodze Henryka z "Chłopaków do wzięcia" stanęła Marysia, którą ten nazywa "panią Marysią". Już od pierwszej wizyty w jego gospodarstwie zaczęła czuć się jak u siebie i pomagała mężczyźnie w obowiązkach, co wyraźnie przypadło mu go gustu. Nie spodobało się to jednak widzom. Wielu z nich pisało w komentarzach, że pracowita i dobra Marysia zasługuje na kogoś lepszego. Radzili, by uciekała od Heńka, który robi z niej darmowego parobka.

"Chłopaki do wzięcia": Duże zmiany w gospodarstwie Henryka

Para jest już po zaręczynach, ale w sposób w jakich do nich doszło, nie wzbudził entuzjazmu fanów programu. W 305. odcinku "Chłopaków do wzięcia" Henryk po prostu stwierdził, że Marysia jest jego narzeczoną. "No mam kobietę, narzeczoną" - oświadczył przed kamerami. "No może być. Niech tam będzie, że w sumie narzeczony, narzeczona. Może być i tak. Mnie tam w sumie nie przeszkadza" - odpowiedziała mu Marysia.

Henryk i Marysia zamieszkali razem w niewielkim gospodarstwie mężczyzny. O ile Henrykowi nie przeszkadzały warunki, jakie panowały w jego domu, to dla narzeczonej zgodził się przeprowadzić generalny remont. Wcześniej dom przypominał nieco zrujnowana izbę. Teraz trudno rozpoznać w jego wnętrzach pomieszczenia, które tak dobrze znają fani "Chłopaków do wzięcia".

Charakterystyczne zielone ściany zostały przemalowane na jaśniejszy kolor. Wymienione zostały również podłogi oraz okna, a w pomieszczeń zniknęły stare meble Henia. "Był dobry fachowiec i pomału to zrobił. Najpierw prostował ściany, potem zakładał światło, obniżył podłogę, jest wyższe mieszkanie, dobrze zrobione jest, wszystko ładnie pomalowane" - przyznał bohater programu.

