Maja Sablewska krytykuje Polaków. "Nie mają dobrego stylu"

Zdaniem Mai Sablewskiej Polacy nie potrafią się ubierać?

Maja Sablewska od pewnego czasu spełnia się jako "ekspertka od mody". Obecnie prowadzi program "10 lat młodsza w 10 dni" emitowany na antenie Polsat Cafe. Nie wszystkie jej metamorfozy kończyły się sukcesem, a niektóre uczestniczki nie było zadowolone ze zmian. Ostatnio Maja Sablewska udzieliła wywiadu portalowi Jastrząb Post, w którym opowiedziała o tym, co sądzi o stylu ubierania się Polaków. Reporterka Jastrząb post zapytała wprost Sablewską, czy jej zdaniem Polacy mają dobry styl. - Nie. Nie mają dobrego stylu. Ani jeśli chodzi o ubieranie się, ani jeśli chodzi o komunikowanie się. I tyle. Nie mówię, że wszyscy, bo jest bardzo duża grupa ludzi, która zmienia ten stereotyp, ale jednak jesteśmy kojarzeni z tym smutniejszym narodem – odpowiedziała Maja Sablewska.

Celebrytka wskazała również, co jej zdaniem powinniśmy zrobić, by być lepiej postrzegani. - Bądźmy dla siebie mili. Ja zawsze jak widzę fajnie ubraną osobę, to jej to mówię. Jak widzę kogoś w dobrym nastroju, to się uśmiecham. Staram się nie wprowadzać negatywu w życie, bo i tak jest szaro, buro – przyznała Sablewska w rozmowie z Jastrząb Postem.

