Blanka ostro trenuje do występu przed Jasonem Derulo. Marzy o duecie z gwiazdorem. Ma na to szansę?

Okazuje się, że zaplanowany na 10 kwietnia występ Blanki przed Jasonem Derulo to jak spełnienie jej najskrytszych marzeń. Piękna wokalistka od dawna podziwia muzyka, którego będzie supportować na warszawskim Torwarze. - Jestem ogromną fanką Jason Derulo. Zawsze go lubiłam i kocham tańczyć do jego muzyki. Jego utwory i jego show jest zawsze taneczne. To mi dało motywację, żeby też jeszcze lepiej pracować nad moimi choreografiami – mówi „Super Expressowi” Blanka.

Blanka i Jason Derulo w duecie?

Młodziutka artystka nie ukrywa, że chętnie zaśpiewałaby z Derulo w duecie. – Marzę o duecie z Jasonem. Jest super artystą. Pracujemy dla tej samej wytwórni, więc zobaczymy, co przyszłość przyniesie. Mam nadzieję, że to się wydarzy – dodaje ambitna piosenkarka, która oczekiwanie publiczności na Jasona umili 5 utworami, wśród których nie zabraknie "Solo" i najnowszego hitu "Cara Mia".

Występ przed międzynarodową gwiazdą, jaką jest Jason Derulo to dowód na to, że Blanka nie zwalnia tempa i realizuje swoje muzyczne cele. Wokalistka ma na swoim koncie diamentową płytę za eurowizyjny singiel "Solo" - ponad 210 milionów odtworzeń w Polsce i 59 milionów wyświetleń na całym świecie. Numer uzyskał także ponad 1 miliard wyświetleń na TikToku. Singiel "Rodeo" zgromadził ponad 15 milionów odtworzeń, a jej najnowszy utwór "Cara Mia" szybko zyskał popularność wśród słuchaczy największych polskich rozgłośni radiowych.

Koncerty Blanki to perfekcyjne połączenie muzyki, tańca i efektów wizualnych, co gwarantuje niezapomniane wrażenia i dobrą zabawę. Wokalistka zapewnia, że kwietniowy koncert na Torwarze, gdzie wystąpi przed Jasonem Derulo, będzie pełen spektakularnych momentów i bezpośredniego kontaktu z publicznością.

