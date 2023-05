To okropnie smutne, jak przyjaciółka Katarzyny Dowbor ją potraktowała. Nóż w plecy! Zrobiła to publicznie

Blanka Stajkow szturmem podbiła serca fanów konkursu Eurowizja 2023, mimo że początkowo - zwłaszcza w samej Polsce - spotykała się z ogromną falą krytyki. Ostatecznie jej wykon piosenki "Solo" podczas półfinału i finału konkursu został w większości pozytywnie odebrany przez widzów i słuchaczy. Blanka pokazała, że wzięła się do ciężkiej pracy, poprawiła swój wokal i dodatkowo wprowadziła zmiany, które spodobały się fanom - między innymi tak zwana przerwa taneczna w piosence okazała się strzałem w dziesiątkę. Teraz Stajkow nie zwalnia tempa! Okazuje się, że osiągnęła międzynarodowy sukces, co potwierdzają wyniki w aplikacji Spotify do słuchania muzyki. To naprawdę robi wrażenie! Stajkow prześcignęła nawet takie popularne nazwiska w kraju jak Dawid Podsiadło czy Sanah.

Niebywały zwrot akcji, Blanka i Polska docenione! Sukces międzynarodowy, największe nazwiska daleko w tyle

Blanka Stajkow może pochwalić się międzynarodowym sukcesem. W serwisie Spotify słucha jej piosenek mnóstwo osób z różnych krajów! To niebywały zwrot akcji w kontekście tego, jak bardzo Blanka była wcześniej krytykowana. Teraz ona - i tym samym Polska - zostały docenione. W maju 2023 Blanka Stajkow miała ponad 3 mln 120 tys. słuchaczy na Spotify. Dla przykładu, niezwykle popularny w Polsce od lat Dawid Podsiadło miał ich ponad 2 mln 990 tys., czyli mniej od wykonawczyni utworu "Solo". Oczywiście można to wytłumaczyć tym, że ludzie wciąż żyją minioną niedawno Eurowizją, a Blanką interesują się jeszcze fani z innych krajów. Mimo tego, taka sytuacja nie zdarza się często, więc Stajkow śmiało może uznać to za swój sukces. Gratulacje!

