To, czego dowiedzieliśmy się o Larze Gessler, wywołuje ciarki na całym ciele. Była workiem do bicia, okropne poniżenie

Blanka Stajkow przeszła długą drogę od polskich preselekcji do finału konkursu Eurowizja 2023. Była licznie krytykowana, hejtowana, wytykano jej mankamenty w występie oraz wokalu. Stajkow jednak nie poddała się i wzięła ostro do pracy, co ostatecznie przyniosło efekty. Nawet zagraniczni eksperci przyznają, że widać duży progres, jaki Blanka poczyniła, dając ostatecznie dobry występ - zarówno w półfinale konkursu, jak i w finale. Od jakiegoś czasu ciągnie się za nią to, jak zaprezentowano show z piosenką "Solo" na ekranach telewizorów. Mowa dokładnie o efektach specjalnych, których - zdaniem wielu internautów - było zdecydowanie za dużo. Teraz Blanka Stajkow postanowiła przerwać milczenie na ten temat. Takich słów mało kto się spodziewał! Od dawna plotkuje się nawet, że takie rozwiązanie mogło zaważyć na tym, że Polska nie wygrała konkursu Eurowizja. A przynajmniej że nie zdobyła więcej punktów od jury.

Plotkowano o tym od dawna, teraz Blanka ujawnia prawdę. To dlatego Polska nie wygrała konkursu Eurowizja?!

Blanka Stajkow udzieliła wywiadu serwisowi Pomponik, który zapytał ją wprost o to, co myśli o krytykowanych efektach specjalnych, jakie nałożono na jej występ. Wybuchy ognia, rozmazanie ekranu, a nawet hologram z Blanką - tego wszystkiego, zdaniem fanów, było za dużo. A co myśli Blanka? Dziennikarz zapytał ją, twierdząc, że jemu się podobało.

- Cieszę się, że ci się podobało - powiedziała Blanka Stajkow wyraźnie zaskoczona. - Miałam różne, mieszane uczucia - przyznała. - Ale cieszę się, że wyszło tak, jak wyszło - dodała.

Na innym nagraniu widzimy Blankę oglądającą nałożone na występ efekty, a jej mina jest nietęga - delikatnie mówiąc. W rozmowie z dziennikarzami Stajkow przyznała też, że mieli bardzo mało czasu na poprawki i musiała wybierać, czego lepiej się "pozbyć", a co trzeba będzie zostawić. Wyglądała na niezadowoloną z tego faktu. Ostatecznie trzeba przyznać, że mimo drobnych niedociągnięć występ Blanki w końcowym rozrachunku został pozytywnie odebrany przez publikę. A Wam się podobało?

Zobacz również galerię: Świetny występ Blanki Stajkow w finale Eurowizji. Brawo!

Sonda Występ Blanki na Eurowizji 2023 - czy Ci się podoba? TAK, DAŁA Z SIEBIE WSZYSTKO. BYŁO DOBRZE! NIE, NIE PODOBA MI SIĘ. ZAWIODŁEM(AM) SIĘ NAWET OKEY