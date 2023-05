Blanka Stajkow pokonała Janna w polskich preselekcjach do konkursu Eurowizja 2023, choć niejasne okoliczności jej zwycięstwa do dziś budzą wielkie emocje wśród fanów. Ostatecznie to wokalistka reprezentowała Polskę w konkursie z piosenką "Solo" i, motywowana falą krytyki oraz hejtu, poczyniła spore postępy sceniczne, ostatecznie dając dobry występ zarówno w półfinałach, jak i w finale Eurowizji. Blanka zajęła 19. miejsce w konkursie, co było spowodowane głównie brakiem punktów od jury. Telewidzowie docenili bowiem polską reprezentantkę. Teraz eurowizyjne emocje powracają, ponieważ w sieci pojawił się filmik, na którym Blanka... śpiewa utwór "Gladiator" od Janna. Jak to możliwe?! Okazuje się, że jeden z fanów stworzył tę mistyfikację przy użyciu sztucznej inteligencji. "Gladiatora" śpiewa więc komputer, wykorzystujący głos Stajkow. Brzmi to jednak bardzo wiarygodnie. Efekt? Fani są podzieleni.

Blanka "zaśpiewała" utwór Gladiator od Janna, a ludzie powariowali! To byłby hit w konkursie Eurowizja? "Lepsze od oryginału"

Nagranie z Blanką śpiewającą "Gladiatora" wzbudziło ogromne emocje. Szybko okazało się, że to tylko AI, czyli sztuczna inteligencja, ale wideo i tak robi furorę w sieci. Obejrzało, a może raczej odsłuchało, je ponad milion osób.

- Lepsze od Janna. (...) To byłby hit na Eurowizji. (...) Ej, ładne to jest - czytamy w komentarzach. Z drugiej strony są też te nieco mniej przychylne. - Tu nawet Blanki nie słychać. (...) Jann płakał, jak słuchał. (...) Nie sądzę, żeby tak to brzmiało - piszą fani.

Większość osób podeszła do tematu z humorem. Pojawiło się nawet sporo głosów, że ludzie chętnie usłyszeliby przeróbkę w drugą stronę, czyli Janna śpiewającego "Solo". Kto wie, może kiedyś doczekamy się oficjalnych coverów tych piosenek. Tymczasem zachęcamy do odsłuchania nagrania i wyrobienia sobie własnej opinii. Wideo tutaj: Blanka śpiewa Gladiator od Janna

