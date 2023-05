Niemcy chcą się wycofać z Eurowizji? Ostatnie lata to klęska

Blanka Stajkow, jako reprezentantka Polski, zajęła ostatecznie 19. miejsce w finale konkursu Eurowizja 2023. Fani docenili jednak jej upór i ciężką pracę, jaką wykonała. Wokalistka poczyniła bowiem ogromne postępy od czasu polskich preselekcji. Co ciekawe, w głosowaniu widzów Blanka poradziła sobie znakomicie. W finale, gdyby brać pod uwagę tylko głosy telewidzów, Polska zajęłaby 9. miejsce, a w drugim półfinale - trzecie. Niestety, zostaliśmy skrzywdzeni przez jury, które nie dało nam prawie żadnych głosów i przez to spadliśmy w rankingu. Teraz jednak okazuje się, że Polska i Blanka jednak znaleźli się na szczycie konkursu Eurowizja. "Solo" zostało bowiem docenione w specjalnym rankingu wszystkich piosenek z tegorocznej Eurowizji. To duży sukces! Punktacja jury przestaje mieć znaczenie.

Polska i Blanka jednak na szczycie w konkursie Eurowizja! Nagła zmiana, punktacja przestała mieć znaczenie

To nagła zmiana, jeśli chodzi o ocenę występu Blanki na konkursie Eurowizja. Bo choć oficjalnie zajęliśmy 19. miejsce, to teraz Polska i "Solo" jest wśród najpopularniejszych eurowizyjnych utworów z tego roku. Serwis Eurovision Charts podaje, że znaleźliśmy się na liście najczęściej streamowanych utworów z Eurowizji 2023, tuż obok zwycięskiej Szwecji czy popularnej Finlandii.

- Polska i "Solo" Blanki uplasowało się na 7. pozycji z liczbą 770,691 streamów - czytamy na Twitterze. To bardzo dobry wynik, bo przebiliśmy tym samym wielu faworytów konkursu, którzy byli dobrze oceniani przez jury czy widzów.

Okazuje się, że "Solo" Stajkow przypadło słuchaczom do gustu i leci w ich głośnikach nawet po zakończeniu konkursu. Brawo!

Zobacz również galerię zdjęć: Świetny występ Blanki Stajkow w finale Eurowizji. Brawo!

