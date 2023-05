Blanka Stajkow przeszła niełatwą drogę. Wygrała polskie preselekcje do konkursu Eurowizja 2023, co nie spodobało się wielu fanom. Mnóstwo osób chciało bowiem, by Polskę reprezentował Jann z piosenką "Gladiator". Tym bardziej, że Jannem zachwycali się również zagraniczni komentatorzy. Ostatecznie wygrała Blanka, w dość niejasnych okolicznościach, za sprawą głosów jury (widzowie byli za Jannem). Wówczas na Stajkow wylała się fala krytyki. Że miała zadyszkę, że kiepsko zatańczyła, że fałszowała - z czasem krytyka przerodziła się w czysty hejt, który zaczął przekraczać wszelkie granice. Tymczasem Blanka nie poddała się i skupiła na pracy nad piosenką oraz występem. Wprowadziła w "Solo" liczne zmiany, w tym tzw. przerwę taneczną, a później zaczęła wprost odnosić się do szumu wokół swojej osoby. Jej słynna "BEJBA" stała się w sieci viralem i Stajkow sprawnie to wykorzystała.

Eurowizja 2023: Od fali nienawiści do uwielbienia. Blanka i jej "BEJBA" robią furorę! Ręce same składają się do oklasków

Podczas jednego z wydarzeń eurowizyjnych Blanka Stajkow pojawiła się w długiej, zielonej sukni, na której widniał napis "BEJBA". Nawiązała tym samym do "śmieszków" z jej sposobu wymawiania angielskiego słowa "baby", które pada na samym początku jej piosenki "Solo". Blanka zaczęła pokazywać duży dystans do tego, co dzieje się wokół jej osoby w sieci i to spodobało się ludziom. Zaczęli doceniać jej poczucie humoru, to, że nie przestała być miłą, sympatyczną dziewczyną, mimo tego wszystkiego, co ją spotkało. Potem zaprezentowała zmiany podczas prób do drugiego półfinału Eurowizji i sprawiła, że ręce fanów same składają się do oklasków. Trzeba bowiem przyznać, że poczyniła ogromny progres. Sprawa rozkręciła się do tego stopnia, że eksperci przestali wróżyć jej porażkę. Ba, mało tego! Przewidują, że Blanka jednak da Polsce awans do finału.

Czy tak faktycznie będzie? Dowiemy się już dziś, tj. 11 maja. Drugi półfinał Eurowizji 2023 rozpoczyna się 11 maja o godz. 21:00. Można obejrzeć go na antenie TVP, a relację z wydarzenia będziemy również prowadzić w serwisie SE.pl. Już dziś zapraszamy.

