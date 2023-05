Eurowizja 2023. Punkty dla Blanki zaskakują! Jak głosowała Polska?

To Młynarska miała prowadzić „Nasz nowy dom”. Teraz otwarcie mówi, co myśli o zastąpieniu Dowbor Romanowską

Gdyby o zwycięstwie Eurowizji decydowały głosy z półfinału oraz głosy widzów, to Loreen nie wygrała by Eurowizji. Telewidzom bardziej podobał się występ Finlandii. Käärijä (właśc. Jere Pöyhönen) wygrał I półfinał (177 pkt, Szwecja 135), miał także najwięcej punktów od widzów w finale (376 do 243 dla Szwecji). O ostatecznym zwycięstwie Szwedki zadecydowali jurorzy Eurowizji. Loreen dostała 340 punktów, a Fin tylko 150 (4. miejsce). Jeśli chodzi o podium, to 3. lokatę zajął Izrael z 362 punktami (przepiękna Noa Kirel).

Zdecydowanie wyżej była by też Polska gdyby brano pod uwagę głosy widzów i wyniki z półfinału. Blanka zdobyła łącznie 93 punkty. 81 oczek od widzów dało jej w tym głosowaniu 8. miejsce. Jeśli chodzi o wyniki drugiego półfinału to Polska dostała 124 punkty, dzięki czemu zajęliśmy 3. miejsce!

Wyniki finału Eurowizji 2023 - głosy jury

1. Szwecja – 340 pkt

2. Izrael – 177 pkt

3. Włochy – 176 pkt

4. Finlandia – 150 pkt

5. Estonia – 146 pkt

6. Australia – 130 pkt

7. Belgia – 127 pkt

8. Austria – 104 pkt

9. Hiszpania – 95 pkt

10. Czechy – 94 pkt

11. Litwa – 81 pkt

12. Armenia – 69 pkt

13. Cypr – 68 pkt

14. Szwajcaria – 61 pkt

15. Ukraina – 54 pkt

16. Francja – 54 pkt

17. Norwegia – 52 pkt

18. Portugalia – 43 pkt

19. Słowenia – 33 pkt

20. Mołdawia – 20 pkt

21. Albania – 17 pkt

22. Wielka Brytania – 15 pkt

23. Serbia – 14 pkt

24. Polska – 12 pkt

25. Chorwacja – 11 pkt

26. Niemcy – 3 pkt

Wyniki finału Eurowizji 2023 - głosy widzów

1.Finlandia – 376 pkt

2. Szwecja – 243 pkt

3. Norwegia – 216 pkt

4. Izrael – 185 pkt

5. Ukraina – 189 pkt

6. Włochy – 174 pkt

7. Chorwacja – 112 pkt

8. Polska – 81 pkt

9. Mołdawia – 76 pkt

10. Albania – 59 pkt

11. Cypr – 58 pkt

12. Belgia – 55 pkt

13. Armenia – 53 pkt

14. Francja – 50 pkt

15. Litwa – 46 pkt

16. Słowenia – 45 pkt

17. Czechy – 35 pkt

18. Szwajcaria – 31 pkt

19. Estonia – 22 pkt

20. Australia – 21 pkt

21. Serbia – 16 pkt

22. Portugalia – 16 pkt

23. Austria – 16 pkt

24. Niemcy – 15 pkt

25. Wielka Brytania – 9 pkt

26. Hiszpania – 5 pkt

Łączne wyniki głosowania

1. Szwecja – 583 pkt

2. Finlandia – 526 pkt

3. Izrael – 362 pkt

4. Włochy – 350 pkt

5. Norwegia – 268 pkt

6. Ukraina – 243 pkt

7. Belgia – 182 pkt

8. Estonia – 168 pkt

9. Australia – 151 pkt

10. Czechy – 129 pkt

11. Litwa – 127 pkt

12. Cypr – 126 pkt

13. Chorwacja – 123 pkt

14. Armenia – 122 pkt

15. Austria – 120 pkt

16. Francja – 104 pkt

17. Hiszpania – 100 pkt

18. Mołdawia – 96 pkt

19. Polska – 93 pkt

20. Szwajcaria – 92 pkt

21. Słowenia – 78 pkt

22. Albania – 76 pkt

23. Portugalia – 59 pkt

24. Serbia – 30 pkt

25. Wielka Brytania – 24 pkt

26. Niemcy – 18 pkt

Tak głosowała Polska - finał (głosy jury)

12 punktów – Izrael

10 punktów – Cypr

8 punktów – Estonia

7 punktów – Szwecja

6 punktów – Włochy

5 punktów – Belgia

4 punkty – Australia

3 punkty – Litwa

2 punkty – Szwajcaria

1 punkt – Armenia

Tak głosowała Polska - finał (głosy widzów)

12 punktów – Ukraina

10 punktów – Finlandia

8 punktów – Norwegia

7 punktów – Szwecja

6 punktów – Chorwacja

5 punktów – Izrael

4 punkty – Cypr

3 punkty – Czechy

2 punkty – Słowenia

1 punkt – Litwa

Oni też reprezentowali Polskę na Eurowizji! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.