Kolejny „incydent kałowy” w płockim basenie. To już szósty raz w ciągu ostatnich 2 miesięcy!

plis | mk 14:11

O dramacie płockich basenów informowaliśmy was między innymi 19 kwietnia. Jednak pierwszy raz do "incydentu kałowego" doszło tam 10 marca. Niecka rekreacyjna na pływali Podolanka musiała zostać zamknięta. Minęły zaledwie dwa miesiące, a my mówimy już o szóstej takiej sytuacji! Tym razem oberwał niedawno otwarty aquapark Miodolanka.