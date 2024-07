Grób Macieja Damięckiego. Aż łezka w oku się kręci. Piękny pomnik aktora

Są powody do zmartwień?

Śmierć i pogrzeb Macieja Damięckiego

Maciej Damięcki zmarł 17 listopada 2023 roku w wieku 79 lat. O śmierci aktora poinformowały w mediach społecznościowych jego dzieci: syn Mateusz i córka Matylda. Aktor w przeszłości aż dwukrotnie walczył z chorobą nowotworową. Niemal do ostatnich swoich dni pracował na planie. Jeszcze 11 listopada można go było zobaczyć na deskach teatru Capitol, dlatego informacja o śmierci Damięckiego była dla opinii publicznej sporym zaskoczeniem. Pogrzeb odbył się 29 listopada 2023 roku kościele pw. św. Karola Boromeusza na Starych Powązkach w Warszawie. Na pogrzebie pojawiła się najbliższa rodzina zmarłego aktora - żona Joanna oraz dzieci - Matylda i Mateusz, a także brat Damian Damięcki z żoną Grażyną Brodzińską. Macieja Damięckiego żegnali również koledzy i koleżanki z planu i teatralnych scen: Artur Barciś, Jacek Kawalec, Bogna Sworowska, Anita Sokołowska, Magdalena Lamparska, Michał Milowicz. Po uroczystościach urna z prochami Damięckiego została złożona do grobu dziadków aktora ze strony matki. Aktor spoczął w pobliżu grobu rodziców. Jak teraz wygląda grób Macieja Damięckiego?

Grób Macieja Damięckiego. Piękny pomnik nieżyjącego aktora

W mediach społecznościowych pojawiło się najnowsze zdjęcie przedstawiające grób Macieja Damięckiego. Na profilu @zasluzylinapamiec na Instagramie zamieszczono zdjęcie przepięknego pomnika nieżyjącego aktora. "Dziś będąc na Powązkach po 8 miesiącach przerwy trafiłem na świeżo postawiony nagrobek na grobie Macieja Damięckiego, jest przepiękny!" - pisze autor zdjęcia.

