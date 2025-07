W 66 dni dookoła świata. Znamy termin i cenę nowego rejsu luksusowym statkiem. Kiedy i skąd wypłynie?

Rejs dookoła świata World Cruise 2026 na pokładzie Costa Serena obejmuje trzy kontynenty – Azję, Oceanię i Amerykę Południową – w sumie 66 dni rejsu, 15 krajów, 26 destynacji i 14 egzotycznych wysp. Start zaplanowano na 18 października 2026 r. w Tokio, a przybycie do Buenos Aires 22 grudnia 2026 r.

Rejs dookoła świata na pokładzie Costa Serena w 2026 roku. Opis trasy

Podróż rozpocznie się na Dalekim Wschodzie, gdzie goście będą mogli zwiedzić Tokio, wziąć udział w wycieczkach po jego kultowych dzielnicach i tradycyjnych targowiskach, a także podziwiać widoki z Tokyo Tower. W Keelung pasażerowie odkryją urok Tajpej, wędrując pomiędzy nowoczesnością a tradycją, a w Hongkongu doświadczą tętniącej życiem atmosfery miasta podczas panoramicznej wycieczki po wieżowcach i świątyniach. Następne na trasie Filipiny, zaoferują zanurzenie się w dzikiej przyrodzie, od dżungli po rafy koralowe. Następnie statek dotrze do Bali, gdzie można w pełni cieszyć się duchowością wyspy i plażami. W trakcie wizyty w Sydney Costa Cruises oferuje spektakularny Grand Pacific Drive lub wizytę w słynnym Taronga Zoo, a w Brisbane i Cairns - autentyczne doświadczenia z lokalną przyrodą, takie jak wizyta w Hartley's Crocodile Farm. Przemierzając Pacyfik, pasażerowie odwiedzą rajskie wyspy, takie jak Numea, Lifou, Suva, Tonga, Rarotonga i Tahiti, oferujące wyjątkowe doświadczenie kulturowe i naturalne, a pobyt na Wyspach Pitcairn pozwoli na spotkanie z jedną z najbardziej odizolowanych społeczności na świecie. Podróż zakończy się w Ameryce Południowej, wśród spektakularnych krajobrazów Patagonii i Ziemi Ognistej. W San Antonio w Chile będzie można zwiedzić zabytki Santiago lub podążać śladami Pablo Nerudy. Kolory i smaki Valparaíso i Viña del Mar będą towarzyszyć podróżnym podczas drogi na południe do Ushuaia, najbardziej wysuniętego na południe miasta na Ziemi. Na koniec w Puerto Madryn podróżni będą mieli okazję obserwować wieloryby i pingwiny.

- Dzięki nowemu rejsowi World Cruise 2026 na pokładzie Costa Serena rozszerzamy naszą ofertę o wyjątkową trasę: wypływając z Japonii zamiast z Europy, znacznie wzbogacamy podróż między Ameryką Wschodnią a Południową przez Oceanię. Po innowacjach na krótszych trasach, takich jak wprowadzenie opcji „fly&cruise” na Wyspy Kanaryjskie lub z Hongkongu, na zimę 2026/2027 wprowadzamy również nowości na najbardziej kultowych rejsach, takich jak World Cruise. W przypadku Costa Serena uzupełniamy naszą ofertę, rozpoczynając rejs w Tokio i kończąc w Buenos Aires z różnymi przystankami. Ta trasa stanowi zaproszenie do głębokiego i autentycznego doświadczania cudów świata, idealnie dopasowanego do naszego hasła „Live Your Wonder”, oferując naszym gościom nie tylko rejs, ale podróż pełną wrażeń, emocji, odkryć i niezapomnianych chwil, w towarzystwie jakości i gościnności, które zawsze nas definiowały - mówi Luigi Stefanelli, wiceprezes ds. sprzedaży światowej w Costa Cruises.

Rejs dookoła świata w 66 dni w 2026. Ile to kosztuje?

Rejs Costa Serena World Cruise będzie dostępny w trzech oddzielnie kupowanych segmentach:• Tokio – Sydney (26 dni)• Sydney – San Antonio (Santiago), (27 dni)• San Antonio – Buenos Aires (15 dni).

Cena 66-dniowego rejsu zaczyna się od 15 758 euro (około 66 tys. Zł.) dla dwóch osób. Costa Cruise oferuje także dłuższe nawe 141 dniowe rejsy dookoła świata w cenie od ok. 16 tys euro za osobę. Rezerwacje na World Cruises w 2026 i 2027 r. są dostępne we wszystkich biurach podróży i na oficjalnej stronie internetowej Costa Cruises.

Rejs World Cruise 2026. Jakim statkiem popłyniesz?

W 66-dniowy rejs wyruszy Costa Serena z przestronnymi panoramicznymi pokładami inspirowanymi słynnymi konstelacjami. W listopadzie 2025 r. Costa Serena przejdzie remont, po którym jednostka powróci do pływania w pełni zmodernizowana. Na pokładzie goście znajdą nowoczesny food court z innowacyjnymi restauracjami i barami, takimi jak restauracja Archipelago, oferująca menu trzech szefów kuchni wyróżnionych gwiazdkami Michelin, Pummid'Oro Pizzeria i Sushino@Costa. Główne restauracje będą miały świeże, nowoczesne wzornictwo, a baseny i bary zostaną pięknie przeprojektowane. Apartamenty zostaną całkowicie odnowione, aby zapewnić maksymalny komfort i styl, wraz z Sunset Lounge na wieczorne aperitify, dedykowaną strefą VIP i nowym SOLEMIO SPA na relaksujący wypoczynek.

W 2026 r. oprócz Costa Serena dostępny będzie również „tradycyjny” rejs World Cruise na pokładzie Costa Deliziosa, obejmujący trasę przez Morze Śródziemne, przechodzący przez Casablankę i Wyspy Kanaryjskie, a następnie docierający do Karaibów i Ameryki Południowej. Podróż będzie kontynuowana na Wyspie Wielkanocnej, Fidżi i Australii, a następnie eksploracja Japonii, Wietnamu i Singapuru. Na koniec rejs przepłynie przez Malediwy, Mauritius, Republikę Południowej Afryki i Wyspy Zielonego Przylądka, pokazując gościom niezwykłe i fascynujące miejsca. Wypłynięcie zaplanowano na 21 listopada 2025 r. z Triestu.

Edycja World Cruise na pokładzie Costa Deliziosa w 2027 r. będzie również zawierać specjalną trasę, aby odkryć nowe miejsca, w tym Half Moon Cay na Bahamach (wyłącznie dla gości Costa), najbardziej kultowe miasta na wschodnim i zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, Hawaje, Tahiti, Fidżi, Australię, Japonię, Singapur, Azję Południowo-Wschodnią i Afrykę.

