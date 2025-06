Polacy upodobali sobie ten niewielki kraj nie tylko na wakacje. Kolejny raz bijemy rekord na wyspie

Zamiast uczyć się języka angielskiego w nudnej sali lekcyjnej, można przeżyć przygodę i naukę połączyć ze zwiedzaniem i odpoczynkiem. Malta od lat jest miejscem, w którym angielski szlifują mieszkańcy nieanglojęzycznych krajów. Jak podaje National Statistics Office (NSO), czyli maltański odpowiednik naszego Głównego Urzędu Statystycznego, prawie 81 tysięcy osób wybrało w ubiegłym roku Maltę jako miejsce do nauki języka angielskiego. W tym zestawieniu Polacy także odegrali swoją rolę.

Nauka języka angielskiego na Malcie. Polacy awansowali w rankingu

Podróżując po Malcie, nie powinien na dziwić ruch lewostronny, podobnie jak charakterystyczne czerwone budki telefoniczne. W restauracjach bez problemu zamówimy angielskie śniadanie i napijemy się herbaty z mlekiem. Bez problemu załatwimy też sprawy urzędowe w języku angielskim. To wszystko pozostałość czasów kolonialnych. Malta, jako była kolonia brytyjska zachowała anglojęzyczny charakter, a angielski, obok maltańskiego jest drugim językiem urzędowym. Co ciekawe, wcześniej drugim językiem na Malcie był włoski, ale to już rzecz na całkiem inną opowieść. Jednak to Włosi najczęściej przyjeżdżają na wyspę, po to, by uczyć się angielskiego. W ubiegłym roku było ich 20 tys.

Kolonialną przeszłość Malta przekuła w sukces. Niewielki kraj jest jednym z liderów nauczania języka angielskiego jako obcego w Europie. Zainteresowanie kursami w ramach popularnego systemu ELT (English Language Teaching wciąż rośnie. W ubiegłym roku skorzystało z nich o 2,4 tys. uczestników więcej niż dwa lata temu. Najczęściej na kursy przyjeżdżają dzieci i młodzież do 17. roku życia. To połowa uczestników kursów. Osoby powyżej 50. roku życia odpowiadały za prawie proc. ogółu uczących się. Jak już pisaliśmy, na pierwszym miejscu są Włosi, natomiast na drugie miejsce (wyprzedzając Niemców) awansowali Francuzi. Polacy wskoczyli na czwarte miejsce, zastępując Austriaków. W 2024 roku 5,7 tys. Polaków wybrało Maltę jako miejsce nauki angielskiego, co oznacza wzrost o 18 proc. W porównaniu do 2023 roku.

Polacy na Malcie uczą się języka

Wśród Polaków, którzy wybierają Maltę na naukę angielskiego, połowę stanowią dzieci i młodzież do 17. roku życia. Natomiast 40 proc. wszystkich uczestników kursów to osoby powyżej 35. roku życia — odpowiadają za 40% uczestników z Polski. Na standardowe zajęcia decyduje się 70 proc., natomiast intensywną naukę wybiera 17 proc.

- Zajęcia odbywają się na Malcie przez cały rok, a zainteresowanie nauką angielskiego rozkłada się dość równomiernie na wszystkie miesiące — z wyjątkiem lipca i sierpnia, kiedy obserwuje się wyraźne wzrosty związane z sezonem wakacyjnym. Wzrost zainteresowania Polaków w wieku 35+ świadczy o tym, że coraz częściej nauka języka angielskiego na Malcie ma charakter zawodowy. Zależy nam, aby Malta była miejscem nauki nie tylko dla najmłodszych, ale również dla ich rodziców — i to niemal przez cały rok — podkreśla John Mary Attard, regionalny dyrektor biura Maltańskiej Organizacji Turystycznej w Warszawie.

Polacy pokochali Maltę. To jeden z najpopularniejszy kierunków na wakacje

Malta kolejny rok z rzędu jest jednym z najchętniej wybieranych wakacyjnych kierunków wśród Polaków. Przy czym warto zaznaczyć, że pod hasłem „wakacje” kryją się nie tylko letnie wyjazdy, ale i pozasezonowe oraz city breaki. Malta jest kierunkiem całorocznym i o każdej porze roku urzeka innym klimatem. Z danych Maltańskiej Organizacji Turystycznej wynika, że w pierwszych czterech miesiącach 2025 roku Maltę odwiedziło już ponad 123 tys. Polaków, co daje 3. miejsce wśród wszystkich nacji europejskich (po Brytyjczykach i Włochach). Oznacza to, iż od stycznia do kwietnia Maltę odwiedziło już niemal połowa wszystkich polskich turystów, co przez cały ubiegły rok (264 tys.). Zgodnie z prognozami Maltańskiej Organizacji Turystycznej, do końca 2025 roku Maltę ma odwiedzić nawet 300 tys. turystów z Polski.

