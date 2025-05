Zaskakujące odkrycie na Malcie. „Całkowicie zmienia nasze postrzeganie historii regionu”

Gdzie pojechać na majówkę za granicę samochodem? Ta europejska stolica zachwyca historią i smakiem, a droga zajmie tylko kilka godzin. Oto co zobaczyć podczas długiego weekendu w Wilnie

Małe, odległe wyspy często postrzegane są jako odizolowane enklawy, do których człowiek dotarł dopiero wraz z rozwojem rolnictwa i zaawansowanych technologii. Jednak nowe badania, prowadzone przez Instytut Geoantropologii im. Maxa Plancka oraz Uniwersytet Maltański, podważają ten pogląd, odsłaniając fascynujący i dotąd nieznany rozdział prehistorii środkowej części Morza Śródziemnego.

Malta historia osadnictwa

Dotychczas sądzono, że pierwsze osady ludzkie na Malcie datowane są na około 7500 lat wstecz, dając początek jednej z najstarszych cywilizacji megalitycznych w Europie. Tymczasem sensacyjne odkrycie w jaskini Latnija, położonej w malowniczej miejscowości Mellieha na północy wyspy, przesuwa tę granicę o ponad tysiąc lat. Archeolodzy natrafili na dowody obecności człowieka w okresie mezolitu (11000 -7000 p.n.e.), które świadczą, że Malta była zamieszkana przez społeczności łowiecko-zbierackie na długo przed pojawieniem się rolnictwa.

- Odkrycie to całkowicie zmienia dotychczasowe wyobrażenie o historii regionu i skłania do ponownego przemyślenia dotychczasowych założeń dotyczących migracji ludności w basenie Morza Śródziemnego — zaznacza Maltańska Organizacja Turystyczna.

Co więcej, badania wskazują, że pierwotni mieszkańcy Malty mieli niezwykłe umiejętności żeglugowe. Potrafili pokonywać znaczne dystanse morskie (nawet do 100 km) na długo przed nadejściem epoki neolitu (7000–1700 p.n.e.). Korzystali z wiedzy o dominujących wiatrach i prądach morskich, a także nawigowali według gwiazd i znanych punktów orientacyjnych wzdłuż wybrzeża.

Naukowcy podkreślają, że do tej pory uważano, że ludzie nie byli w stanie dotrzeć do tych wysp ani ich zasiedlić przed nadejściem rolnictwa.

- Tym większe budzi to zdumienie, że miało to miejsce przed wynalezieniem łodzi żaglowych. Do przemieszczania się łowcy-zbieracze wykorzystywali najprawdopodobniej proste dłubanki napędzane siłą mięśni za pomocą wioseł — czytamy w komunikacie.

Odkrycie to jest nie tylko istotnym krokiem w badaniu prehistorii Malty, ale także kolejnym dowodem na pomysłowość, odwagę i zdolności adaptacyjne odległych mieszkańców regionu śródziemnomorskiego. W kraju znalezisko to zostało okrzyknięte największym przełomem w badaniach nad prehistorią tego wyspiarskiego kraju od czasu odkrycia neolitycznych świątyń przez Temiego Zammita w latach 20. XX wieku.

