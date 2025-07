Na Morzu Bałtyckim jest wyspa, na którą mężczyźni nie mają wstępu. Dzieją się tam niesamowite rzeczy

SuperShe Island to wyspa na Bałtyku tylko dla kobiet

SuperShe Island to prywatna wyspa położona w archipelagu Turku w Finlandii na Morzu Bałtyckim, założona przez amerykańską bizneswoman Kristinę Roth. Wyróżnia się unikalną koncepcją, gdyż jest to luksusowy ośrodek wypoczynkowy, dedykowany wyłącznie kobietom. Tak, tak! Panowie mają tu zakaz wstępu. Skąd taki pomysł? Otóż pomysł na SuperShe Island narodził się z frustracji Roth związanej z obecnością mężczyzn na jej wcześniejszych wyjazdach wypoczynkowych. Zauważyła, że kobiety często czują się mniej swobodnie i mniej skłonne do otwierania się w obecności mężczyzn. SuperShe Island miała być odpowiedzią na tę potrzebę - miejscem, gdzie kobiety mogą się zrelaksować, nawiązać bliskie relacje, rozwijać i czerpać radość z kobiecej energii.

Ludzie są przekonani, że zakup wyspy sam w sobie jest już czymś ekscytującym. (…) Kiedy ją nabyłam, była to w istocie głównie skała. Ostatnie sześć miesięcy spędziłam tutaj wraz z ekipami budowlańców

- wyjaśniała jakiś czas temu inwestorka w wywiadzie dla USA Today.

Wyspa tylko dla kobiet. Jakie atrakcje czekają na panie?

SuperShe Island oferuje swoim gościom luksusowe zakwaterowanie w malowniczych domkach, wyśmienite posiłki oparte na lokalnych i organicznych składnikach, a także bogaty program aktywności, obejmujący:

Fitness i wellness: Joga, medytacja, treningi personalne, masaże i zabiegi spa.

Aktywności na świeżym powietrzu: Kajakarstwo, paddleboarding, pływanie, wędrówki po lesie i sauna.

Warsztaty i szkolenia: Rozwój osobisty, coaching, zajęcia z gotowania i zdrowego odżywiania.

Networking i budowanie relacji: Czas spędzony na rozmowach, dzieleniu się doświadczeniami i nawiązywaniu trwałych przyjaźni.

SuperShe Island ma stwarzać atmosferę akceptacji, wsparcia i inspiracji. Goście mają czuć się swobodnie i komfortowo, bez presji związanej z wyglądem czy zachowaniem. Wyspa ma być miejscem, gdzie kobiety mogą być sobą, rozwijać swoje pasje i odnaleźć wewnętrzną siłę. Jednak zanim trafisz na tę wyspę, musisz przejść proces rekrutacji. W jej trakcie kandydatki muszą odpowiedzieć na pytania, dlaczego chcą się tam dostać, a także wyjaśnić jakie, ich zdaniem, korzyści przyniesie im pobyt na wyspie.

To nie jest hotel, w którym możesz machać sobie kartą kredytową i żądać wygód. To jest mój dom, w którym możemy się poznać. Poznajemy się tutaj. Wchodzisz na tydzień do mojego świata

– odpowiada Kristina Roth, wyjaśniając przyczyny, dla których zdecydowała się wprowadzić rekrutację.

Liczne kontrowersje wokół wyspy SuperShe Island

Koncepcja wyspy tylko dla kobiet spotkała się również z krytyką, zarzucającą segregację płciową i wykluczenie mężczyzn. Roth broniła swojego pomysłu, argumentując, że nie chodzi o wykluczenie, ale o stworzenie przestrzeni, w której kobiety mogą czuć się bezpiecznie i komfortowo, aby mogły się rozwijać i realizować swój potencjał. Bez względu na opinie, wyspa pozostaje luksusowym i ekskluzywnym ośrodkiem wypoczynkowym, oferującym kobietom unikalne doświadczenie relaksu, rozwoju i nawiązywania bliskich relacji w otoczeniu pięknej natury Finlandii.