Na zakupach w Biedronce znów będzie można poszaleć! Viralowe perfumy w promocji za 13 zł! Idealny zapach dla eleganckich kobiet. Wystarczy jedno psiknięcie, a Twój facet będzie w siódmym niebie

Nowe promocje w Biedronce! Przepięknie zapachy inspirowane markowymi perfumami za 13 zł!

W najnowszej promocji Biedronki czeka ma klientki wyjątkowa niespodzianka. Już od poniedziałku, 14 lipca w promocji sieci znajdziesz unikalne zapachy Be Beauty inspirowane markowymi perfumami To prawdziwa gratka dla miłośniczek eleganckich zapachów, które nie lubią wydawać fortuny na perfumy. Promocja Biedronki obowiązuje na kompozycje zapachowe marki Be Beauty. To marka własna Biedronki, która już niejednokrotnie zachwycała unikalnymi i tanimi zapachami. Za ich produkcję odpowiadają różni producenci, a marka poza perfumami oferuje także szeroki wybór klasycznych kosmetyków. Tym razem w promocji Biedronki znalazły się kompozycje zapachowe inspirowane kultowymi perfumami. Są one zachwalane przez klientki, które często podkreślają trwałość oraz nuty zapachowe produktów. Promocja Biedronki na perfumy Be Beauty ma format 1+1. Oznacza to, że kupując dwa wybrane flakony zapachów za każdy z nich zapłacimy mniej. W sumie wychodzi 12,99 zł za jeden zapach.

Wśród zapachów z promocji Biedronki uwagę zwraca woda perfumowana dla kobiet Be Beauty Stylish Girl. Jest to odpowiednik kultowego Good Girl Carolina Herrera. To elegancka i stylowa propozycja dla kobiet, które lubią uniwersalne zapachy. Be Beauty Stylish Girl stanowi idealne połączenie kwiatowej kompozycji z nutami modnej wanilii. Już w nutach głowy wyczuwalny jest delikatna bergamotka, kawa oraz cytryna. Takie zestawienie nadaje zapachowi głębi. Serce zapachu stanowi ponadczasowy jaśmin, tuberoza, róża oraz kwiat pomarańczy. Finalnie, nutach bazy odnajdziesz drzewo kaszmirowe, wanilię, kakao oraz cynamon. Takie połączenie sprawia, że zapach staje się unikalny i delikatnie przenika przez swoje warstwy. Sprawdzi się zarówno podczas biznesowych spotkań, jak i na romantycznej randce.

