Limitowana edycja perfum, w których się zakochasz! Niczym lody malinowe

Perfumy to nasze niewidoczne ubranie, to nuta romantyzmu i charakteru, która podkreśla naszą osobowość. Zapachy od największych projektantów potrafią kosztować fortunę, a tak jest cała rzesza ludzi, która jest w nich zakochana. Dodatkowo to właśnie zmysł węchu najbardziej ze wszystkich magazynuje wspomnienia i potrafi obudzić w nas sentyment. Coco Chanel powiedziała nawet, że "elegancja nie jest możliwa bez perfum. To skryte, niezapomniane, ostateczne akcesoria". Idealnie dobrany zapach podkreśla naszą osobowość i styl bycia.

Zapachowy dom lifestyle’owy celebruje lato, wypełniając je niesamowicie brytyjskim, wybornym smakiem, a jednocześnie także sztukę obdarowywania. Na specjalną okazję, a także be żadnegospecjalnego powodu, tak po prostu. Głównym rarytasem jest Raspberry Ripple, pełna życia i kusząca owocowa Cologne w edycji limitowanej. Wyrazisty szkarłat soczystych i dojrzałych malin oraz czerwonych porzeczek, przeplatający się z białym piżmem, przywodzi na myśl nostalgiczne wspomnienie lodów o tym smaku. Zapach ten oferujemy we flakonach o trzech pojemnościach.

Głowa: akord czerwonej porzeczki

Serce: akord maliny

Baza: akord białego piżma

Dostępne pojemności:

Cologne Raspberry Ripple 30 ml - 378 zł

Cologne Raspberry Ripple 100 ml – 767 zł

i Autor: materiały prasowe Jo Malone London

