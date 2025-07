Kasy w Rossmannie pękną w szwach przez tę promocję na perfumy. Znany z reklam zapach damski za połowę ceny. Wydasz 60 zł na świeże perfumy na lato. Rossmann promocje perfum

Znane z reklam perfumy damskie w promocji Rossmanna

Promocje w Rossmannie na perfumy trwają! Już od wielu lat cieszą tysiące Polek, które tylko czekają, aż ich ulubione kosmetyki zostaną objęte rabatami. Zwłaszcza że drogeria coraz częściej obniża ceny perfum damskich, które są jednymi z najbardziej pożądanych zapachów wśród klientek. I tak stało się również, teraz kiedy to do promocji Rossmanna trafiły perfumy damskie znane nam z reklam telewizyjnych sprzed lat. Zapach Chanson d’Eau Original kosztuje teraz niemal połowę mniej. Ten lekki, świeży zapach znakomicie wpasowuje się w letnie dni. Owocowe nuty przełamane kwiatowymi aromatami dodają energii i lekkości w nawet najbardziej upalny dzień.

Jak pachną perfumy Chanson d’Eau Original?

Woda toaletowa Chanson d’Eau Original to lekki, świeży zapach dla kobiet. Otwierają go orzeźwiające, cytrusowe akordy połączone z bergamotką, hiacyntem oraz kojącą lawendą. Serce to klasyczny i delikatny kwiatowy bukiet: jaśmin, ylang-ylang oraz odświeżająca konwalia. Bazę stanowią ciepłe nuty drzewa sandałowego, irysa, akordy bambusa oraz zmysłowe piżmo. Perfumy damskie Chanson d'Eau Original to pełen cudownych cytrusowych tonów, a zarazem wyrafinowany i głęboki zapach.

Perfumy damskie w promocji Rossmanna za 59,99 zł

Teraz perfumy damskie Chanson d’Eau Original w promocji Rossmanna można kupić już za 59,99 zł za flakonik o pojemności 100 ml. Nic dziwnego, że ta oferta ucieszy tysiące Polek, które wychwalają zapach w opiniach w sieci.

"Delikatny, ale nie orzeźwiający tylko taki przenikający. Sentyment z dawnych lat i co jakiś czas nie mogę się oprzeć i kupuję"

"Uwielbiam ten zapach i zwykle korzystam z rabatów . Zapach na lato. Utrzymuje się długo ."

"Bardzo ładny zapach i trwały. Dla mnie jeden z ulubionych"

- piszą o wodzie toaletowej Chanson d’Eau Original kobiety.

i Autor: Rossmann Perfumy w Rossmann