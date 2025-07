Kobiety po 60-tce szturmują salony fryzjerskie i proszą o tę modna fryzurę na krótkie włosy. Cięcie, które odmładza i pięknie prezentuje się na siwych pasmach. Fryzura po 60-tce

Kobiety po 60-tce szturmują salony fryzjerskie i proszą o tę modną fryzurę na krótkie włosy

Mówi się, że kiedy kobieta zmienia fryzurę, to też pragnie zmienić swoje życie. Być może i trochę prawdy w tym jest jednak pewne jest, że dobrze dobrane strzyżenie wspaniale wpłynie nie tylko na nasz wygląd, ale też samopoczucie i co najważniejsze - wzmocni naszą pewność siebie. Dlatego nic dziwnego, że każda kobieta co jakiś czas zmienia swój dotychczasowy look. Zapewne też często przed wizytą w salonie fryzjerskim wiele pań zastanawia się, jaka fryzura pasuje do ich urody oraz jakie są obecnie trendy. Fryzjer gwiazd zaprezentował na Instagramie przepiękną fryzurę dla kobiet po 60-tce na krótkie włosy, którą wykonał w ostatnim czasie u jednej ze swoich klientek. To cięcie zdecydowanie zawróciło w łowach dojrzałym paniom, które coraz częściej decydują się na nie podczas wizyty u fryzjera.

Odmładzająca fryzura dla kobiet po 60-tce na krótkie włosy

Jeśli zastanawiasz się, jaka fryzura dla kobiet po 60-tce jest najlepsza, to spójrz na tę metamorfozę fryzury. Stylista gwiazd Jack Martin zaprezentował jedno z najlepszych strzyżeń dla pań w dojrzałym wieku. Dlaczego? Po pierwsze ma ono grzywkę, która można układać w dowolny sposób i dzięki temu znakomicie zarysować owal twarzy. Drugą kwestią jest długość włosów. Z wiekiem pasma się przerzedzają, dlatego warto stawiać na krótkie fryzury, które są łatwe w stylizacji. Kiedy klientka stylisty zasiał na jego fotelu miała długie, matowe włosy z widocznym siwym odrostem. Fryzjer szybko udowodnił kobiecie, że również w siwych włosach można wyglądać młodo. Mocno skrócił jej włosy i delikatnie je wycieniował. Dzięki temu fryzura zyskała lekkości, a kobiecie odjęła lat.

To niesamowita i elegancka metamorfoza, która sprawiła, że moja klientka poczuła się jak zupełnie nowa osoba

- napisał stylista pod filmikiem z metamorfozy fryzury u swojej 60-letniej klientki.