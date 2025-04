Najlepsze hotele w Polsce nagrodzone. Oto lista zwycięzców Travelist Hotel Star 2025

Rododendron jak z wystawy. Weź łopatę i zakop to wokół rododendrona. Krzew przestanie marnieć i w końcu obsypie kwiatami. Domowy nawóz do rododendronów

Portal Travelist.pl od 12 lat ułatwia podróżnym znalezienie idealnego miejsca na wypoczynek, oferując dostęp do blisko 1000 hoteli w atrakcyjnych cenach. Wybór najlepszych z nich to już tradycja, a tegoroczna edycja konkursu Travelist Hotel Star 2025 objęła kilkadziesiąt obiektów w 14 kategoriach, odzwierciedlających różnorodność oferty na rynku. Jury, składające się z ekspertów Travelist.pl (należącego do międzynarodowej grupy Secret Escapes) oraz gości hotelowych, miało niełatwe zadanie. Travelist Hotel Star to nie tylko prestiżowe wyróżnienie, ale przede wszystkim wskazówka dla podróżnych, którzy poszukują najlepszych miejsc na wypoczynek w Polsce.

Oto lista zwycięzców, którzy w tym roku zasłużyli na miano najlepszych:

NAJLEPSZA SIEĆ HOTELOWA: Górskie Resorty (czyli: Crystal Mountain *****, Platinum Mountain Hotel & SPA *****, Elements Hotel & SPA *****, Blue Mountain Resort, Green Mountain *****, Linea Mare *****, Osada Śnieżka, FIVE SEASONS Szklarska Poręba)

NAJLEPSZY OBIEKT NAD MORZEM: Hotel Radisson Blu Sopot ****

NAJLEPSZY OBIEKT W GÓRACH: Happy Valley Resort (Szklarska Poręba)

NAJLEPSZY OBIEKT NAD JEZIOREM: Lake Hill Mazury Resort & SPA ***** (Ostróda)

NAJLEPSZY OBIEKT MIEJSKI: Hotel Number One by Grano *** (Gdańsk)

NAJLEPSZY OBIEKT ZAMKOWY: Zamek Kliczków

NAJLEPSZY OBIEKT RESORTOWY: Resort Król Plaza SPA & Wellness (Jarosławiec)

NAJLEPSZY OBIEKT DLA RODZIN: Blue Marine Mielno

NAJLEPSZY OBIEKT SPA: Diune Hotel ***** & Resort by Zdrojowa (Kołobrzeg)

NAJLEPSZY OBIEKT UZDROWISKOWY: Arche Nałęczów dawne Sanatorium Milicyjne

NAJLEPSZY NOWY OBIEKT: Mercure Szczyrk Resort ****

NAJLEPSZA OFERTA SPORTOWO-ROZRYWKOWA: Hotel Arka Medical Spa **** (Kołobrzeg)

LIDER INNOWACJI HOTELOWYCH: Aqua Resort Międzyzdroje

TOP PARTNER 12-LECIA: Baltic Plaza Hotel mediSPA & FIT (Kołobrzeg)

Najlepszy hotel w Polsce według internautów

Oprócz nagród przyznanych przez ekspertów, swoją nagrodę wręczyli również internauci, czyli ci, którzy na co dzień poszukują idealnego miejsca na wypoczynek. W tym roku decyzją klientów portalu Travelist.pl, „Nagroda Gości" powędrowała, już po raz trzeci z rzędu, do Blue Marine Mielno! Goście docenili położenie obiektu zaledwie 100 metrów od morza, bogatą ofertę wellness, wysoką jakość posiłków oraz szeroki wybór atrakcji i animacji dla rodzin. To idealne miejsce na urlop nad Bałtykiem, niezależnie od pogody! Laureat został wyłoniony na podstawie ponad 1 tysiąca głosów, co świadczy o ogromnym zadowoleniu gości.

