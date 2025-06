4 rzeczy, na które musisz zwrócić uwagę, zanim kupisz nieruchomość w Hiszpanii

Wakacje w Chorwacji. Sienkiewicz pisał tu „Quo Vadis”. Opatija to klejnot Kvarneru, do którego w tym roku dojedziesz pociągiem z Polski

Poszukując mieszkania pod inwestycję, warto być wyczulonym na oferty, które wydają się znacznie odstawać od normy. Podejrzanie niska cena albo biuro nieruchomości, o którym nie ma ani słowa w internecie? Nie warto ryzykować oszczędności swojego życia.

Dom w Hiszpanii. Niesprawdzona agencja nieruchomości

Jak grzyby po deszczu pojawiają się kolejne biura zajmujące się sprzedażą nieruchomości za granicą. W dużej mierze to jednoosobowe działalności gospodarcze. Nikłe doświadczenie, brak odpowiedniej siatki kontaktów lub wsparcia posprzedażowego sprawia, że kupujący mogą żałować swojej decyzji. To bardzo istotne czynniki, zwłaszcza gdy nie znamy dobrze języka ani obowiązującego prawa. Profesjonalni agenci przeprowadzą przez cały proces: od poszukiwania lokum, przez pozyskanie kredytowania, formalności, aż po zarządzanie nieruchomością. Tymczasem małe, nowe biura nie zawsze udzielają faktycznego wsparcia posprzedażowego. Co więcej, po transakcji często kontakt się urywa.

– Kupno mieszkania wiąże się z inwestycją niemałej kwoty. Nie można zaryzykować faktu, że zakup okaże się nietrafiony. Klient musi być poprowadzony przez cały proces, aby nie miał żadnej wątpliwości co do formalności, kwestii prawnych czy podatkowych – tłumaczy Patryk Mormul, Dyrektor Sprzedaży w International Investment Marbella.

Sprawdź licencje turystyczne

W tym roku głośno jest o zmianie prawa dotyczącego najmu krótkoterminowego. Nowa ustawa weszła w życie z początkiem kwietnia. Zgodnie z nią, aby móc świadczyć takie usługi, wymagana jest zgoda min. 60% członków wspólnoty. Jeżeli nie dostosujesz się do nowego prawa, twoi sąsiedzi mogą podjąć odpowiednie działania. Efekt? Możliwa jest nawet grzywna od 30 do 600 tys. euro lub zakaz najmu. Czy oznacza to, że zakup mieszkania z myślą o inwestycji nie jest dobrym pomysłem? Wręcz przeciwnie. Najważniejsze jest to, aby być na bieżąco ze zmianami prawnymi. Warto także utrzymywać pozytywne relacje z sąsiadami. Powierzenie zarządzania profesjonalistom pozwoli uniknąć problemów wynikających z niedostosowania do nowego prawa.

Sezonowość

Zachwyceni pobytem na urlopie, możemy entuzjastycznie podejść do pomysłu zainwestowania w tej samej miejscowości. Tymczasem konieczne jest upewnienie się, czy region ten cieszy się dużym zainteresowaniem przez cały rok. Dla przykładu, nieruchomości na Costa del Sol mają wyższy potencjał inwestycyjny i zwrot z najmu niż na Costa Blance – właśnie ze względu na dłuższy sezon urlopowy. Region cieszący się dużym zainteresowaniem niezależnie od pory roku to z kolei więcej możliwości. Liczne szkoły międzynarodowe, zróżnicowane usługi i szeroka oferta gastronomiczna tworzą lepsze warunki do życia i inwestowania całorocznego.

Uważaj na okazję życia

Kto nie kojarzy słynnych ofert z domami za 1 euro, położonych w malowniczych miejscowościach, zwłaszcza w centrum kraju? Taka oferta może kusić. Niekiedy jednak okazuje się to pułapką. Istnieją umowy, które zobowiązują do wyremontowania nieruchomości w ściśle określonym czasie (np. w ciągu 2 lat). Jeżeli koszty związane z odnowieniem obiektu zdają się rosnąć bez końca, dotrzymanie warunków może być naprawdę trudne. Tymczasem usterek wymagających interwencji może być wiele: od dziurawego dachu, przez pękające ściany, słabe fundamenty, aż po przestarzałe instalacje. Możliwe też, że skomplikowane okażą się formalności lub sytuacja prawna. Eksperci zaznaczają, że chociaż oferta może wydawać się szansą na zmianę życia, nie warto się na nią decydować.

