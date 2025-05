Gdzie na wakacje z dziećmi? Te zagraniczne kierunki cieszą się największym zainteresowaniem w 2025 roku

Dokąd pojechać na wakacje z dziećmi w 2025 roku? Możliwości jest mnóstwo, jednak z danych zebranych przez eSky.pl wynika, że Hiszpania króluje wśród najchętniej wybieranych kierunków (25 proc.). Rodziny najczęściej decydują się na regiony Costa Brava, Costa Blanca i Costa del Sol, a także Wyspy Kanaryjskie (Teneryfa i Fuerteventura) oraz Majorkę. Tuż za Hiszpanią plasuje się Malta (23 proc.). Na trzecim miejscu podium znajduje się Cypr (18 proc.). Na czwartym miejscu rankingu znajduje się Grecja (12 proc.), na piątym miejscu uplasowały się Włochy (11 proc.)

Dokąd na wakacje z dziećmi? Najtańsze oferty zagranicznych kierunków

Jak podaje eSky.pl najniższe ceny w opcji „lot plus hotel" można znaleźć wśród ofert Lloret de Mar, gdzie średni koszt sześciu nocy wynosi 1,4 tys. zł za osobę. Ponad połowa osób wybiera hotele czterogwiazdkowe, a co trzeci decyduje się na śniadanie i obiadokolację. Na Malcie najczęściej wybierane miasta to Qawra i Mellieha, choć pod względem kosztów wyróżnia się Bugibba, gdzie średnia cena za przelot i sześć noclegów wynosi 1,3 tys. zł od osoby. Na Malcie dominują hotele czterogwiazdkowe, a wśród opcji żywieniowych króluje śniadanie. Natomiast na Cyprze najczęściej rezerwowane oferty to Pafos i Ayia Napa, a także Larnaka, Peyia, Protaras i Chlorakas. Koszt wycieczki obejmującej loty i zakwaterowanie przez siedem nocy wynosi ok. 1,8 tys. zł za osobę, choć w Chlorakas wydatek ten jest zwykle wyższy o 400 zł. Hotele czterogwiazdkowe są najpopularniejsze, a wszystkie dostępne opcje wyżywienia cieszą się podobnym zainteresowaniem. W Grecji najchętniej odwiedzane są wyspy, zwłaszcza Kreta i Korfu, a w części kontynentalnej króluje region Chalkidiki. Średni koszt lotów w dwie strony i sześciu noclegów w Kassandrze wynosi 1,4 tys. zł za osobę. Preferencje co do hoteli trzy- lub czterogwiazdkowych rozkładają się równomiernie, a więcej niż co trzecia rodzina rezerwuje pobyt w formule all inclusive. We Włoszech najpopularniejsze są Sycylia (Palermo i Katania) oraz Rimini w regionie Emilia-Romania. Popularny jest także wypoczynek nad Jeziorem Garda, w okolicach Bari oraz na Sardynii. W cenie blisko 1,1 tys. zł za osobę można zarezerwować podróże w opcji „lot plus hotel" z sześcioma nocami w Rimini i Trapani, co czyni włoskie wakacje jednymi z najtańszych w Europie. Rodzice podróżujący z dziećmi do Włoch równie często decydują się na hotele z trzema lub czterema gwiazdkami, rezerwując głównie oferty ze śniadaniem.

Wakacje z dziećmi 2025 - Turcja, Portugalia i Chorwacja – alternatywne kierunki

Poza pierwszą piątką znajdują się znane kurorty wzdłuż południowego wybrzeża Turcji (5 proc.), takie jak Alanya, Side, Belek, Antalya i Kemer. W Kemer na tygodniowe wakacje z dziećmi wydaje się średnio 1,5 tys. zł od osoby. Połowa podróżnych wybiera obiekty w pięciogwiazdkowym standardzie, a co trzeci rezerwuje pobyt w hotelach z czterema gwiazdkami. Zdecydowana większość wyjazdów odbywa się w formule all inclusive. Portugalia i Chorwacja zamykają ranking TOP 7 (po 3 proc.). Madera jest motorem napędowym portugalskiej turystyki, a zaraz po niej rosnącym zainteresowaniem cieszy się Algarve. W Portimao za ofertę z lotami i siedmioma noclegami trzeba zapłacić średnio 1,4 tys. zł od osoby. W Chorwacji największą popularnością cieszy się Dalmacja Północna (Nin i Zadar) oraz Półwysep Istria (Pula i Labin). Na Istrii znajdziemy najniższe ceny wyjazdów: średni koszt podróży w dwie strony i siedmiu nocy w Porec to 1,1 tys. zł od osoby.

