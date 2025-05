Wakacje w Chorwacji. Sienkiewicz pisał tu „Quo Vadis”. Opatija to klejnot Kvarneru, do którego w tym roku dojedziesz pociągiem z Polski

W miejscowości Opatija znajduje się jedno z najpiękniejszych uzdrowisk w Chorwacji. Niezwykła aura urzekła nawet Henryka Sienkiewicza, który według legend, pracował tu nad „Quo Vadis”. Zatoka Kvarner to kierunek idealny na wakacje, dla wszystkich, którzy chcą odetchnąć od tłumów. Region położny pomiędzy półwyspem Istria a wybrzeżem pólnocnochorwackim oferuje nadmorski klimat okolic: Opatiji, Rijeki, Crikvenicy i miejscowości Novi Vinodolski, wyspiarskie atrakcje na Krk, Rab, Cres i Lošinj, a także góry. Gorski kotar jest położny tylko 20 minut jazdy samochodem od morza. J

Chorwacja. Opatija, co zobaczyć?

Szmaragdowa woda, zapach kamelii, soczyste zielone palmy i niezwykłe dziewiętnastowieczne wille to tylko namiastka tego, co czeka w Opatiji. Niewielkie miasteczko jest uznawane za jedno z najpiękniejszy i najstarszych uzdrowisk Chorwacji. Od ponad stu lat zjeżdżają tu spragnieni zdrowego powietrza turyści. Jednak nie tylko mikroklimat zasługuje tu na uwagę. Urokliwe miasteczko ma do zaoferowania znacznie więcej. Wystarczy przejść się po Lungomare (nadmorska promenada, która przebiega przez Opatiję), by dostrzec potencjał. Cała promenada liczy 12 kilometrów i ciągnie się od Voloska aż do Lovranu. Tę ostatnią miejscowość także warto odwiedzić. Choćby dla zobaczenia willi Stanisława Witkiewicza. Twórca stylu zakopiańskiego, chory na gruźlicę, osiadł tam na stałe, a reperując zdrowie, spacerował wzdłuż morskiej promenady. Jeśli spacer to za mało, można wybrać się na szczyt Učki, który wznosi się na wysokość 1401 m n.p.m. Widoki z góry zapierają dech.

Opatija — atrakcje

Dama z mewą lub też Dziewczyna z mewą to jeden z symboli Opaiji i całej Zatoki Kvarner. Posąg, który dziś widzimy, spacerując po Lungomare, został ustawiony na nadmorskiej skale w 1956 r. i zastąpił XIX-wieczną Madonnę Del Mare. Oryginał Madonny ze złota jest przechowywany w Villi Angiolina (Muzeum Turystyki w Opatiji). Pozłacaną kopię można oglądać w kościele św. Jakuba. Madonna została umieszczona na skale, na pamiątkę tragedii z 1891 roku, kiedy miejscowy hrabia Arthur Kesselstadt stracił życie w wiosennej burzy. Rzeźba była wielokrotnie niszczona przez fale i odnawiana. Ostatecznie zastąpiła ją Dziewczyna z mewą, autorstwa Zvonko Cara.

Opatija — plaże

Opatija ma mnóstwo pięknych plaż, z których wiele jest oznaczonych błękitną flagą. Niestety, plaża miejska — Slatina — jest przez wielu mieszkańców uważana za pomyłkę, głównie ze względu na wszechobecny beton. Są prysznice, parasole plażowe, leżaki, restauracje, boiska sportowe i sprzęt sportowy. Na szczęście wokół jest mnóstwo innych plaż. Warto sprawdzić plaże: Tomaševac, Lido, Lipovica i Škrbići.

Opatija — Aleja gwiazd

Chorwacka aleja gwiazd znajduje się na promenadzie wzdłuż ulicy marszałka Tito. W ten sposób mieszkańcy chcą uhonorować sportowców, naukowców oraz artystów zasłużonych dla promocji Chorwacji na świecie. Nazwiska wybierali także obywatele. Pierwsze osiem gwiazd otrzymali: Nikola Tesla, Miroslav Radman, Dragutin Tadijanovic Krleza, Drazen Petrovic, Janica Kostelic, Kresimir Cosic i Oliver Dragojevic.

Park i Villa Angiolina

Villa Angiolina to jedna z największych atrakcji turystycznych miejscowości Opatija. Powstała około 1845 r. Jej budowniczy — Iginio Scarpa (bogaty handlarz drewnem i pszenicą) nadał jej imię swojej zmarłej w 1832 r., w wieku zaledwie 30 lat żony. Villa była modnym miejscem spotkań najznakomitszych osobistości tamtych czasów. Iginio wraz z synem Paolo urządzali wystawne przyjęcia zarówno w samej willi, jak i otaczającym ją pełnym egzotycznych roślin ogrodzie. Na prośbę ówczesnego właściciela – kapitanowie statków, które zawijały do portu w Fiume, przywozili egzotyczne sadzonki drzew i krzewów z Chin, Japonii, Arabii czy Ameryki Południowej. Ogrody przepięknie prezentują się do dziś, a w Villi swoją siedzibę ma Chorwackie Muzeum Turystyki.

Kościół św. Jakuba

Opatija to miejscowość powstała wokół dawnego opactwa benedyktynów. Dziś zanurzony w cieniu cyprysów stoi kościół św. Jakuba, w którym znajduje się kopia „Piety” najsłynniejszego rzeźbiarza jugosłowiańskiego Ivana Mestrovicza.

Opatija — polskie akcenty

Spacerując po Lungomare, może zauważysz pamiątkowa tablicę Józefa Piłsudskiego. Marszałek wypoczywał w uzdrowisku w 1914 roku. W 80. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę odsłonięto tu tablicę na jego cześć w językach: polskim i chorwackim. Obok znajduje się popiersie Henryka Sienkiewicza. Według legendy nasz noblista odpoczywał w Opatiji w latach 1887-1909 i to właśnie tutaj miał napisać „Quo Vadis”.

Chorwacja – Opatija. Co zjeść?

W Opatiji mamy klimat morza i gór, więc w lokalnych restauracjach dostaniemy owoce morza, ale i jagnięcinę oraz owcze sery. Warto skosztować grillowanej ośmiornicy z pršutem (suszoną szynką), duszonych w winie langustynek, czy ćevapi — grillowane kotleciki — wyglądem bardziej przypominają kiełbaski — z mielonego lub siekanego mięsa. Popularne jest także crni rižot, czyli risotto barwione atramentem kałamarnicy, z dodatkiem owoców morza. Przysmakiem jest również riba na žaru, czyli świeża ryba z grilla, doprawiona jedynie solą, pieprzem i oliwą z oliwek. W zależności od sezonu można spróbować różnych gatunków ryb, takich jak dorada, okoń morski czy tuńczyk.

Chorwacja – Opatija. Jak dojechać? Samochód, autobus, pociąg, samolot

Samochód to najpopularniejsza opcja dojazdu do Rijeki. Trasa z Warszawy do Opatiji liczy około 1200 km i zajmuje około 12-14 godzin jazdy. Trzeba pamiętać o opłatach za autostrady w Czechach, Austrii i Słowenii. Trasa: Warszawa – Czechy (Ostrava) – Austria (Wiedeń) – Słowenia (Maribor) – Chorwacja (Zagrzeb – Rijeka – Opatija).

Do Opatiji można dojechać z kilku miast Polski (m.in. Warszawa, Kraków, Wrocław) autobusem FlixBus. Podróż trwa około 20-24 godzin.

Jeśli planujemy podróż samolotem, najbliższe lotnisko znajduje się w Rijece (RJK), oddalonej od Opatiji o około 40 km. W sezonie 2025 nie ma bezpośrednich połączeń z Polski.

Od 27 czerwca do Opatij będzie można dojechać koleją. PKP Intercity uruchamia bezpośrednie połączenie z Warszawy do Rejki z przystankami w kilku miastach m.in.w Opatiji. Więcej o połączeniu kolejowym piszemy tu.

