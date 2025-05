Bezpośredni pociąg z Polski do Chorwacji już w czerwcu 2025. Rozkład jazdy i ceny biletów

Kwiaty idealne na balkon i do ogrodu. Lobelia obficie kwitnie i tworzy piękne kompozycje z werbeną i pelargoniami. Tak o nią dbaj, a będzie kwitła aż do jesieni

Chorwacja cieszy się ogromną popularnością wśród Polaków. Wielu naszych rodaków wybiera ten kraj ze względu na gwarancje pogody, piękne krajobrazy i łatwy dojazd. Najwięcej osób decyduje się na podróż własnym samochodem. Jednak linie lotnicze uruchamiają coraz więcej połączeń w atrakcyjnych cenach, a nie długo z Polski do Chorwacji będzie można pojechać pociągiem.

Bezpośredni pociąg z Polski do Chorwacji już w czerwcu 2025.

Trzy lata temu połączenie na trasie Kraków – Split planował uruchomić czeski RegioJet, który publikował nawet rozkład jazdy. Jednak plan nie został zrealizowany. Dlatego informacja o tym, że w tym roku ruszy bezpośrednie połączenie realizowane przez PKP Intercity ucieszyła wielu. Bezpośrednia podróż z Polski do Chorwacji pociągiem to marzenie wielu Polaków, którzy nie przepadają za lataniem, a trasa nad Adriatyk pokonana samochodem jest zbyt mecząca.

Jak zapowiedział na portalu X premier Donald Tusk, bezpośrednie połączenie kolejowe z Polski do Chorwacji ruszy w czerwcu i będzie realizowane cztery dni w tygodniu. Choć początkowo PKP Intercity planowało uruchomić przewozy na trasie Warszawa – Rijeka – Split, z ostatnich informacji wynika, że pociągiem dojedziemy tylko do Rijeki.

Pociąg do Chorwacji z Polski 2025. Rozkład jazdy, cenny biletów

Bezpośredni pociąg z Polski do Chorwacji ma ruszyć w czerwcu. Nie ma jednak jeszcze dokładnej daty. Jak pisaliśmy wyżej, połączenia mają być realizowane 4 razy w tygodniu. Podróż może potrwać około 19 godzin. Trasa ma rozpoczynać się w Warszawie, skąd skład wyruszy po południu, by o poranku dotrzeć do Rijeki. Po drodze pociąg zatrzyma się w: Opocznie, Włoszczowie, Katowicach, Ostrawie, Wiedniu, Grazu, Mariborze, Lublanie. Pociąg powrotny z Rijeki do Warszawy ma ruszać o 19.00. Ceny biletów mają zaczynać się od 200 zł. Ostateczna kwota, jaką zapłacimy za przejazd, będzie zależna od tego, jakie miejsce wybierzemy np. wagon sypialny, będzie droższy.

