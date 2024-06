Rozpuszczam ten śmieszny proszek w wodzie i podlewam tym fikusa. Nawet najbardziej zmarniała roślina natychmiastowo się podnosi! Odżywka do fikusa

Podlewam tym pomidory co 10 dni. To sposób dziadka Heńka na mięsiste i dorodne pomidory

Fikus benjamin to jedna z najpopularniejszych roślin doniczkowych. Jej piękne liście stanowią świetną ozdobę każdego domu. Niektórzy wierzą, że fikus to roślina bogactwa oraz niekończącego się szczęścia. Przynosi domownikom dostatek oraz otacza ich dobrą energią. Fikus nie będzie mógł jednak zadziałać, gdy sam zacznie marnieć. A to się niestety często zdarza. Zbyt rzadkie podlewanie oraz brak odpowiedniego nawożenia często skutkuje tym, że fikus benjamin usycha, a jego liście brązowieją. W takiej sytuacji pomóc może natychmiastowa odżywka do fikusa. Przygotujesz ją z żelatyny. Wystarczy, że rozpuścisz 1 opakowanie żelatyny w 3 łyżkach stołowych zimniej wody. Taką mieszanką raz na kilka tygodni podlej swojego fikusa benjamina. Zadziała ona natychmiastowo i sprawi, że roślina odzyska dobrą kondycję, a liście ponownie się zazielenią. Nie stosuj odżywki z żelatyny za często, może to przynieść odwrotne skutki.

Jak żelatyna działa na rośliny?

Odżywka z żelatyny to świetny sposób na błyskawiczne odżywienie roślin. Wzmacnia ona systemy korzeniowe oraz stymuluje procesy wzrostu. Żelatyna wpływa również na kolor łodyg i liści sprawiając, że stają się one bardziej zielone. Posiada ona w swoim składzie azot, którego właściwości są często wykorzystywane w ogrodnictwie. Co ciekawe, opryski z żelatyny sprawdzą się również w ogrodzie i pomogą w walce z mszycami. Oprysk z żelatyn blokuje drogi oddechowe mszyc i sprawia, że szkodniki umierają.

