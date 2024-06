Smaruję tym ramy okienne, a ich biel za każdym razem mnie zaskakuje. Domowa pasta do czyszczenia ram okiennych, którą robię z 3 składników. Tańsza niż płyn do szyb! Sposób na czyszczenie ram okiennych

Wrzucam to do kretowiska, a kret ucieka w popłochu! Przestaje ryć ziemię i kopać kopce! Na dług czas mam spokój z kretem. Sposób na kreta w ogrodzie

Magiczna pasta na pożółkłe ramy okienne PCV. Nakładam ją na zabrudzenia, a plamy znikają

Ramy okienne czyści się najczęściej podczas mycia okien. Wiele osób próbuje je doczyścić tą samą ścierką i płynem, którymi myli okna. Ten sposób nie jest najlepszy, a płyn do szyb raczej nie poradzi sobie z poważniejszymi zabrudzeniami na ramach okiennych. A tych potrafi być całkiem sporo. Na ramach okiennych zbierają się wszelkiego rodzaju zabrudzenia z powietrza. To między innymi smog, dym papierosowy oraz pyłki. W takim przypadku ramy okienne PCV lepiej jest wyczyścić przy pomocy innych środków. Na szczęście, nie musisz kupować do tego specjalnej chemii. Z powodzeniem wystarczy to, co masz w domu. Od wieli lat ramy okienne czyszczę w ten sam sposób. Robię specjalną pastę do czyszczenia, która szybko usuwa wszystkie zabrudzenia.

Czyszcząca pasta do ram okiennych PCV? Jak ją zrobić?

Przygotuj miskę i wsyp do niej sodę oczyszczoną oraz kwasek cytrynowy w proporcjach 1:1. Całość dobrze wymieszaj i dodaj 2 łyżki płynu do naczyń. Ponownie wymieszaj, by powstała gęsta pasta. Nałóż ją na zabrudzone ramy okienne i delikatnie je przetrzyj. Jeżeli zabrudzenia się większe możesz zostawić pastę na kilkadziesiąt minut, a następnie zmyć ją wodą. Zarówno soda oczyszczona jak i kwasek cytrynowy posiadają właściwości wybielające i czyszczące. Są delikatne dla powierzchni, ale świetnie doczyszczą nawet najbardziej oporne zabrudzenia.

Jak to wyczyścić?