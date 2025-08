Karolina Gilon (35 l.) jeszcze do niedawna była jedną z największych gwiazd Polsatu. Pierwsze kroki w polskim show-biznesie stawiała w serialu Viva Polska "Miłość na bogato". Popularność i rozpoznawalność przyniósł jej udział w "Top Model". Jednak to dopiero w Polsacie jej kariera nabrała rozpędu. Gwiazda prowadziła m.in. "Love Island. Wyspę miłości" oraz "Ninja Warrior Polska".

Jeszcze niedawno mówiło się, że Karolina Gilon będzie jedną z uczestniczek "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami". W połowie lipca okazało się jednak, że Polsacie nie ma już dla niej miejsca. Nie tylko nie zatańczy na parkiecie, ale również nie pojawi się w prowadzonych dotychczas programach.

Ta wiadomość była szokiem dla widzów, a przede wszystkim samej Gilon. Gdy opowiadała o kulisach rozstania z produkcją, nie kryła łez. "Kiedy po macierzyńskim chcesz wrócić do pracy, ale okazuje się, że nie ma już dla ciebie miejsca" - napisała zapłakana prezenterka na Instagramie. Przedstawiciele Polsatu podkreślali, że Karolina Gilon nie była etatowym pracownikiem stacji, a obowiązujący ją kontrakt wygasa pod koniec sierpnia.

Sprawę postanowił skomentować dyrektor programowy Polsatu, Edward Miszczak. Podczas czwartkowej prezentacji jesiennej ramówki w rozmowie z portalem Plejada ujawnił kulisy rozstania z Gilon. Przyznał, że stacja przez rok nie uwzględniała jej w nowych projektach, bo była w "trudnej sytuacji prywatnej" (Karolina Gilon ograniczyła swoją zawodową działalność, by przygotować się do porodu i skupić na wychowaniu dziecka). Zaznaczył też, że "miała rewelacyjny gwiazdorski kontrakt", który po prostu się skończył. Na koniec pokusił się o drobną złośliwość.

Ja ją bardzo lubię, tylko myśmy rok wytrzymali bez korzystania z jej usług, bo była w trudnej sytuacji prywatnej, ale miała z nami kontrakt. Kontrakt się skończył po roku, nie było szans na dalszą pracę, więc się rozstaliśmy. To zawsze jest przykre, ale jeden z internautów to bardzo dobrze podsumował - "Fajnie się płacze, jak się prowadzi Poshe" - mówi portalowi plejada.pl Miszczak.

Teraz na słowa dyrektora programowego Polsatu zareagowała sama zainteresowana. W piątkowy poranek zwróciła się do swoich fanek nawiązując do słów Miszczaka.

Dziewczyny, nigdy przenigdy nie dajcie sobie wmówić, że zdrowa ciąża to jest "trudna sytuacja prywatna". Ciąża i macierzyństwo to jest po prostu życie! I u mnie, odkąd jest Franek, ja czuję się o wiele mocniejsza, jeszcze bardziej gotowa do wszelakich wyzwań. Myślcie, używajcie swojej głowy, słuchajcie mojej ciszy, bo ona wam powie dużo więcej niż te bzdury - zaapelowała.