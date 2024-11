Wystarczy, że wetrzesz to w kabinę prysznicową, a przestaną się na niej pojawiać zacieki oraz smugi. Będzie gładka i przejrzysta. Czyszczenie kabiny prysznicowej

Wetrzyj to w kabinę prysznicową, a już nigdy nie pojawią się na niech zacieki

Osady i zacieki z wody oraz mydła na kabinie prysznicowej potrafią zdenerwować każdego. Nawet częste mycie kabin prysznicowej nie chroni przed ich pojawieniem się. Często tego rodzaju zabrudzenia są bardzo trudne do usunięcia i trzeba się porządnie namęczyć. Jest na szczęście prosty sposób, który sprawi, że na szybie kabiny prysznicowej nie będą osadzały się zacieki. Wystarczy, że raz w tygodniu dokładnie wetrzesz to w szybę. Pewna tiktokerka o nicku @kamelemonapokazała, jak raz zawsze pozbyć się zacieków oraz osadów z kabiny prysznicowej. W szybę należy wetrzeć wosk samochodowy. To preparat, który rewelacyjnie chroni powierzchnie przez zabrudzeniami. Dodatkowo zapobiega ona osadzaniu się wody i sprawia, że nie powstają zacieki oraz smugi. Weź wosk samochodowy i przetrzyj kabinę prysznicową. Szyba będzie błyszcząca i odporna na zacieki.

Jak czyścić kabinę prysznicową aby pozbyć się kamienia oraz zacieków?

Zanim wetrzesz w szybę kabiny prysznicowej wosk musisz ją dokładnie wyczyścić. Na osady i kamień najlepiej zadziałają środki o kwasowym odczynie. To między innymi biały ocet lub kwasek cytrynowy. Ocet świetnie sprawdzi się na większe zabrudzenia. Wymieszaj go z wodą w proporcjach 1:1 i przetrzyj kabinę prysznicową. Odczekaj około 15 minut i przemyj wszystko chłodną wodą. W razie potrzeby powtórz ten zabieg kilkukrotnie. Na bardzo zakamienione elementy możesz użyć pasty z sody oczyszczonej i wody. Wymieszaj ze sobą te dwa składniki, by powstała gęsta pasta. Nałóż ją w miejsca, gdzie jest dużo kamienia i pozostaw na około 30 minut. Po tym czasie wszystko dokładnie zetrzyj i przetrzyj do sucha. Czyść w ten sposób kabinę prysznicową raz w tygodniu.