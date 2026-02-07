Zaparz 8 torebek i wlej do doniczki. Wytępi ziemiórki co do jednej. Domowy sposób na ziemiórki

Ziemiórki to małe muszki w doniczkach, których larwy niszczą rośliny.

Rozprzestrzeniają się szybko, a ich zwalczanie wymaga cierpliwości i skutecznych metod.

Napar z rumianku to sprawdzony, domowy sposób na pozbycie się tych szkodników.

Chcesz dowiedzieć się, jak raz na zawsze uwolnić się od ziemiórek? Przeczytaj artykuł!

Ten płyn to pogromca ziemiórek. Pozbędziesz się ich raz na zawsze

Zima to okres aktywności ziemiórek. To małe muszki, które możesz dostrzec w doniczce swoich roślin w domu. Unoszą się tuż nad ziemią, jednak najgorsze jest to, czego nie widać. Młode ziemiórki w postaci larw najczęściej żerują w wilgotnej ziemi, w pobliżu korzeni roślin doniczkowych lub ogrodowych, skąd pobierają niezbędną dla siebie materię organiczną. W efekcie nasze rośliny marnieją. Co gorsze - te szkodniki z łatwością przenoszą się na kolejne rośliny w naszym domu i niezwykle ciężko się ich pozbyć. Dlatego, gdy zauważysz małe muszki w okolicy swoich roślin doniczkowych, to od razu działaj. Choć oczywiście na rynku dostępnych jest wiele chemicznych preparatów na ziemiórki, to zdecydowanie najpierw warto wypróbować domowe sposoby na pozbycie się tych ziemiórek z roślin. Ten płyn to prawdziwy pogromca ziemiórek. Domowym sposobem pozbędziesz się szkodników z roślin raz na zawsze.

Wlej 1 szklankę, a zwalczysz małe muszki z doniczki. Domowy sposób na ziemiórki

Niezawodnym sposobem na ziemiórki jest rumianek. Wystarczy przygotować intensywny napar z rumianku, wykorzystując około 8 torebek herbaty na 1/2 litra wrzątku. Zostawić pod przykryciem do ostygnięcia. Następnie podlać zaatakowane przez muszki rośliny. Zabieg ten należy powtórzyć 2-3 razy w odstępach 10-14 dni.

Sposoby na zwalczenie ziemiórek

Często polecane są preparaty na ziemiórki z nicieniami, które są ich naturalnymi wrogami, dlatego powinny rozprawić się z owadami bez najmniejszego problemu. Jednak należy mieć na uwadze fakt, że walka z ziemiórkami wymaga czasu z uwagi na to, że musimy zniszczyć owady we wszystkich stadiach rozwoju. Jeśli chcesz uniknąć ziemiórek w roślinach, to zadbaj o to, aby sadzić je w ziemi przewiewnej i porowatej. Najlepiej jest także podlewać kwiaty od spodu, aby górna warstwa ziemi pozostawała sucha. I co najważniejsze - ziemię do roślin kupuj w zaufanych sklepach ogrodniczych.

