Naukowcy rozstrzygnęli. Gotowanie na takich kuchenkach jest śmiertelnie niebezpieczne dla zdrowia. Przekroczenie norm WHO

Kuchenki gazowe, obecne w wielu domach, mogą emitować szkodliwe gazy, takie jak benzen i dwutlenek azotu.

Badania wykazują, że stężenia tych substancji przekraczają normy WHO i mogą prowadzić do poważnych chorób, w tym astmy i nowotworów.

Dowiedz się, jak chronić swoje zdrowie i czy Unia Europejska planuje zakaz używania kuchenek gazowych.

Kuchenki gazowe śmiertelnie niebezpieczne? Dlaczego tak się dzieje?

Gotowanie na gazie jest wciąć tańszym rozwiązaniem niż indukcja. W Polsce kuchenki gazowe można znaleźć w większości gospodarstw domowych. Niestety, coraz więcej badań wskazuje, że tego typu kuchenki mogą stanowić poważne zagrożenie dla naszego zdrowia. Już kilka lat temu naukowcy alarmowali, że kuchenki gazowe emitują szkodliwe gazy, a ich wdychanie porównywali do palenia papierosów. Cały czas trwają badania i kolejne analizy naukowców potwierdzają tę tezę. Już od dawna wiadome jest, że wdychanie produktów spalania gazu, takich jak benzen, formaldehyd czy dwutlenek azotu może prowadzić do wielu poważnych chorób. Naukowcy wymieniają między innymi astmę oraz nowotwory.

Analiza ekspertów wykazała, że niebezpieczne gazy emitowane przekraczają normy WHO. Według badania przeprowadzonego przez naukowców Stanford University kuchenki gazowe mogą emitować bardzo szkodliwy benzen. Według WHO nie istnieje bezpieczna dawka benzenu. Związki te szybko rozprzestrzeniają się po całym domu i stanowią zagrożenie dla wszystkich domowników. Co ciekawe, według badań najwyższe stężenia benzenu odnotowano w sypialniach, mimo że często te pomieszczenia nie znajdują się z bliskich sąsiedztwie kuchni. Badacze sugerują, że najlepszym rozwiązaniem jest ograniczenie użytkowania kuchenek gazowych i przejście do gotowanie na indukcji. Rozwiązaniem jest również regularne wietrzenie mieszkania. Cyrkulacja powietrza pomoże usunąć szkodliwe gazy z mieszkania. Ważnym elementem jest także konserwacja kuchenek gazowych. Zgodnie z art. 62 ustawy Prawo Budowlane w Polsce obowiązuje nakaz przeglądu instalacji gazowe. Obowiązek ten spoczywa na właścicielu lub zarządcy nieruchomości.

Czy Unia Europejska zakaże kuchenek gazowych?

W sieci co jakiś czas pojawiają się doniesienia o tym, że Unia Europejska ma zakazać użytkowania kuchenek gazowych. Szczególnie w 2023 roku w serwisie X (dawnej Twitter) pojawiły się wpisy, jakoby Komisja Europejska pracowała nad takim rozporządzeniem. Uspokajamy, Unia Europejska nie miała i nie ma w planach zakazywania gotowania na gazie. Obecne przepisy UE dążą do eliminacja użytkowania gazu do ocieplania budynków.